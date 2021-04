Puede que te apliques bien el corrector, que hayas aprendido a hacerte la raya del ojo a la perfección o que te eches varias capas de máscara de pestañas; que te pintes los labios siempre antes de salir de que o que des un toque de iluminador a tus pómulos. Sin embargo, estamos seguras de que hay una parte de tu rostro a la que no le dedicas demasiada atención y hoy, sintiéndolo mucho, estamos aquí para regañarte un poquito por ello. Hablamos, cómo no, de las cejas. Sabemos que te las depilas con pinzas o con hilo y que te las peinas con los dedos para emparejarlas. Sin embargo, déjanos decirte que eso no es suficiente para conseguir unas cejas perfectas.

Las cejas son, sin lugar a dudas, uno de los elementos más expresivos de nuestra cara. O si no prueba a buscar en Google Imágenes «famosas sin cejas» y alucina con los resultados. Ni la mismísima Scartlett Johanson consigue estar guapa sin ellas. Las cejas sirven para enmarcar la mirada pero también, con su movimiento, son capaces de expresar duda, asombro o enfado. Son una parte imprescindible de nuestro rostro y cuidarlas es nuestro deber como buenas fan de lo beauty. Una lección que ha aprendido Lourdes Montes, que ahora se ha hecho con un maravilloso producto para fijarlas y tenerlas siempre bajo control.

El producto que usa Lourdes Montes para tener siempre sus cejas perfectas

La mujer de Franciso Rivera ha confesado a través de su cuenta de Instagram que ella utiliza un gel transparente para cejas que le sirve para llevarlas siempre peinadas y no tener que estar pendiente de ellas cada cierto tiempo. «Para las que queráis tener controladas las cejas… este es vuestro producto»; decía mientras mostraba el nuevo Brow Fix Sculpting Gel de Charlotte Tilbury. Un nuevo producto pensado para el cuidado de las cejas que cuesta 25 euros y que, aunque salió hace apenas unos días, ya está más que agotado en la página oficial de la marca.

Se trata de un gel transparente de larga duración para cejas con una fórmula de fijación de hilo de seda que aporta elasticidad y brillo. No deja residuos blancos ni parece que se haya pegado o secado. No queda rígido ni pegajoso, sino que deja las cejas perfectas, voluminosas, espesas y fijadas. Una auténtica maravilla que ya ha enamorado a Lourdes Montes y que estamos seguras que pronto también te conquistará a ti. ¡Y es que no debemos descuidar esta parte de nuestro rostro nunca más!