Si estás pensando hacerte un corte de pelo esta temporada, quizás deberías probar el nuevo look de Penélope Cruz: El long bob más acertado.

Parece que Penélope Cruz se ha empeñado en darnos alegría tras alegría en estas últimas semanas. A principios de mes, la actriz patria más internacional inauguró el Festival de Cine de Venecia en el estreno de Madres paralelas, la última película de Pedro Almodóvar de la que es protagonista, con un maravilloso vestido de Chanel negro que no podía sentarle mejor. Hace tan solo una semana, la española se despedía de la Mostra recogiendo la Copa Volpi a mejor actriz por su papel en el nuevo filme del director manchego. Un galardón para el que también sacó sus mejores galas con un vestido de encaje plateado firmado por la maison francesa. Y ahora, en la 69º edición del Festival de cine de San Sebastian, cuando parecía no poder superarse, la de Alcobendas ha llegado a la ciudad de La Concha con espectaculares modelitos pero también estrenando look. Y es que ha dicho adiós a su larga melena para dar la bienvenida a un nuevo corte de pelo: el long bob.

Penélope Cruz estrena corte de pelo: Así es el long bob que tan bien le sienta

Si en la capital de los canales y las góndolas, Penélope Cruz estaba presentando la nueva película de Almodóvar; la actriz se ha desplazado hasta Donostia para lanzar su nueva película junto a Antonio Banderas, Competencia oficial. Y a su paso, aunque como en Venecia, también nos ha regalado grandes looks; lo que verdaderamente nos ha enamorado ha sido su nuevo corte de pelo. Y es que la madrileña ha querido cortar por lo sano su cabello, después de tanto rodaje, y ha sorprendido a todos con un arriesgado pero acertado long bob.

Cuando hablamos de long bob (también conocido como lob), nos referimos a ese corte que va justo por encima del hombro y que sirve para sanear la melena y también para conseguir una imagen mucho más juvenil y fresca. Y es que se trata de uno de los cortes más acertados de la temporada, ya que sienta bien a casi cualquiera; pues tiene largo perfecto para llevarlo con cualquier peinado y para definir las facciones de la mejor forma. Versátil, jovial, alegre y perfecto para sanear las puntas cuando están más estropeadas que de costumbre (especialmente después del verano), el lob es el peinado estrella que más favorece. Y Penélope Cruz lo ha dejado más que claro a su paso por el SSIFF.