La periodista ha posado con un color de labios que no puede sentar mejor en primavera. Un tono morado de lo más favorecedor que necesitas en tu neceser.

Aunque no está atravesando por su mejor momento, después de hacer pública su ruptura con Iker Casillas y de vender su marca de ropa a TENDAM, el antiguo grupo Cortefiel; Sara Carbonero no ha dejado de estar perfecta ni un solo segundo. Al menos en cuanto a aspecto físico se refiere. Son pocas las ocasiones en las que, durante los últimos meses, le hemos visto fallar, tanto en cuestiones de estilo como de maquillaje. Ella siempre tiene la prenda perfecta o el toque de make up adecuado para sacarnos una sonrisa e inspirarnos. ¿Lo último? Un labial de un tono de lo más llamativo que no podía sentarle mejor y que, sin lugar a dudas, necesitamos hacerle un hueco en nuestra bolsa de aseo. Un color de labios de lo más primaveral que ha revolucionado a todos sus seguidores.

Todo comenzaba cuando la periodista colgaba una fotografía en su cuenta de Instagram posando, en un ángulo imposible, junto a una buganvilla. En la imagen, el tono de la flor de este reconocible arbusto era el mismo que el color de labios de Sara Carbonero; lo que creaba un efecto de lo más bonito y con el que dejaba claro que ese labial era el perfecto para los meses de primavera. Fueron muchos los fans que se dieron cuenta de este detalle y que preguntaban ansiosos por la marca y número del pintalabios. «Qué guapa, por favor. Y a juego el labial con las flores»; «Guapísima, qué color de labios más bonito»; «El labial le queda cool»; eran algunos de los comentarios que se podían leer en la publicación.

El color de labios de Sara Carbonero, el más bonito de la primavera

Y no nos extra lo más mínimo. El color de labios de la presentadora de Radio Marca era tan ideal que pocas pudimos resistirnos a dejarle un comentario pidiéndole más información. Y ella, que suele responder a sus followers de la mejor forma, no tardó en compartir a través de sus historias de Instagram, los datos del labial. Se trataba del pintalabios líquido mate Rebel de L’Oréal París; concretamente el tono 104. Un labial apto para todos los bolsillos (no supera los 10 euros) y fácil de encontrar en cualquier tienda de cosmética que se convertirá en nuestro mejor aliado, como es el de Sara.

Además, el hecho de que el labial sea permanente lo hace todavía más perfecto a la hora de llevarlo con mascarilla, ya que este nuevo complemento no conseguirá arruinar nuestro maquillaje. El color de Sara Carbonero, en un intenso y llamativo color morado, es sin duda el más rompedor de la primavera. ¡Pero hay muchos más!