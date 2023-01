Si estáis deseando haceros un regalito para hacer un poco más extensa la lista de productos de belleza que introducir en vuestra skin routine, este es vuestro artículo. Marta López Álamo es una gran amante del cuidado de la piel y de los cosméticos de todo tipo. La modelo no deja un solo producto sin probar y siempre nos trae las mejores recomendaciones. En esta ocasión nos ha desvelado qué cosméticos no pueden faltar en su wishlist de Amazon y hemos seleccionado 5 con los que notaréis grandes cambios. Te contamos todos los detalles de los reyes de Marta López Álamo.

Ya no queremos oro, ni incienso, ni mirra. Ahora los reyes vienen cargaditos de productos de belleza que incluir en vuestras rutinas faciales. La prometida de Kiko Matamoros nos ha desvelado su lista de deseos y lo cierto es que los productos que incluye en ella son cosméticos que se volvieron virales por su eficacia. Algunos de ellos se están vendiendo como churros y te traemos los que mejor vienen a las pieles maduras. Lo primero que debemos empezar a hacer en nuestra skin routine es la doble limpieza, una técnica coreana que consiste en eliminar con dos productos la suciedad, la grasa y las células muertas de la piel en dos pasos. La influencer propone como exfoliante el scrub facial de Paula´s Choice, una maravilla que dejará tu piel suave, lisa y ayudará a controlar tus brotes de acné.

Hidrata tu piel con la crema viral que nos propone Marta López Álamo

Como segundo paso de tu limpieza puedes usar Renewing SA Cleanser de CeraVe, un gel limpiador suave, ideal para pieles secas e irritables.

Por otro lado, un descubrimiento de hace un par de años son las cápsulas de vitamina C y ceramida de Elizabeth Arden. Estas pequeñas perlas doradas son ideales para incluir en la rutina facial de noche. Intenta incluir todos los productos con ácidos en horas sin sol o, si lo haces por la mañana, no dudes en aplicarte un buen protector solar. En cambio, si quieres una buena crema antiaging, tienes que descubrir los beneficios de la antiedad que ha causado furor en los últimos meses: Pro-collagen Marine antiarrugas de Elemis, no la cambiarás por nada. Descubre todos los productos en la galería y escribe tu carta a los reyes.