La falta de vitamina D, una mala alimentación o el uso de algunos productos en nuestra rutina facial puede hacer que nuestra piel tenga tendencia a producir más grasa de lo normal. Otras, simplemente, tienen la piel mixta o grasa por su genética, pero lo cierto es que las que lo padecemos siempre andamos buscando el producto perfecto para deshacernos de esa sensación oleosa de nuestro rostro. Por eso, os hemos hecho una selección con los 5 geles limpiadores faciales que más nos han convencido y queremos compartirlo con vosotras. ¡Atenta a nuestros tips de belleza!

Si quieres incluir un nuevo gel limpiador en tu skin routine, tienes que tener en cuenta tu tipo de piel. Hay que adecuar cada producto a tu nivel de hidratación, pues una piel sensible o con tendencia a la sequedad puede quedar muy deshidratada si usamos un limpiador muy fuerte o demasiado hidratada para una piel mixta. Es preciso limpiar nuestro rostro, al menos, una vez al día en profundidad; algunas, incluso, se han apuntado a la doble limpieza que triunfa en cosmética coreana. Sea como sea, debes conocer los siguientes productos.

Ficha nuestra selección de geles limpiadores faciales para una piel fresca y libre de grasa

Si además de limpiar tu piel quieres tratarla con principios activos tienes que probar esta novedad. Uno de nuestros geles preferidos, y que ha salido recientemente al mercado es el limpiador facial Citrus Love de La Cabine. Un producto de excelente calidad que cuenta con encimas de frutas con propiedades increíbles como el yuzu o la piña enzimática. Además, está formulado con vitamina C, un plus que no todos los limpiadores tienen y que aporta a nuestra piel luminosidad y brillo.

Si solamente quieres limpiar tu piel y sentir una bomba de frescura, entonces te recomendamos el limpiador purificante de The Body Shop. Es ideal para pieles que tienen a tener granitos e imperfecciones, regula el exceso de grasa y, lo mejor, es súper económico.

