Los dermatólogos advierten que debemos cuidar nuestra piel todo el año. Un concepto de belleza que Lidia Torrent tiene muy claro y cumple a rajatabla. La hija de Elsa Anka ha confesado que no puede vivir sin la Ureadin Ultra 10 Lotion Plus de Isdin. Ella utiliza esta crema para la piel seca -entre otras cosas- para hidratar su cuerpo, reducir el picor asociado a la sequedad y las zonas engrosadas; restaurando la suavidad de la piel y prologar su bronceado. Dice, en su cuenta personal de Instagram, que no recuerda haber usado otra crema que no sea esta. «Y huele, tan, tan bien…», concluye.

Y claro, con tantos beneficios, es posible que pienses que cuesta una fortuna. ¡Te equivocas! Este cosmético es accesible a todos los bolsillos. De hecho, no llega a los 20 euros. Para ser exactas, cuesta 17,65 euros en Amazon ,- pero también se puede comprar en farmacias-. Y gracias a su gran tamaño, 400 ml, tiene una duración excepcional. Ahora sí, no tienes excusas, para cuidarte mejor que nunca. Ha quedado más que demostrado que no ha falta gastarse mucho dinero en cremas para cuidar la piel del cuerpo.

¿Cómo puedes utilizar la crema de Lidia Torrent?

La crema favorita de Lidia Torrent es un cosmético de uso diario, de esos que siempre conviene tener a mano porque cumplen un muchas funciones. Te contamos las favoritas de la joven (y alguna más) para que puedas sacar el máximo jugo posible al producto.

Hidrata inmediatamente el cutis seco y ayuda a reducir el picor asociado a la sequedad. Favorece la restauración de la barrera cutánea gracias a la combinación de la Urea ISDIN y el dexpantenol (o vitamina B5). Mejora la capa más superficial de la piel, reduciendo la pérdida de agua. Acelera el proceso natural de regeneración de las células de la piel.

Ayuda a la piel dañada a recuperar su estado natural, a la vez que la protege de las agresiones externas. Por eso puedes utilizarla como tratamiento corporal diario, siempre y cuando tu piel sea seca. Además presume de textura ligera y no grasa de rápida absorción. Aplicar 1 ó 2 veces al día sobre la piel hasta su completa absorción. Además, gracias a su potente hidratación, es un excelente after sun que ayuda a que el bronceado dure más tiempo.

Cuidar la pie del cuerpo es tan importante como la del rostro

Aunque parezca una obviedad los cuidados de la piel del cuerpo comienzan en el plato de ducha. Según los dermatólogos, la temperatura idónea del agua debería ser un punto de equilibrio entre el frío y el calor, -evitando a toda costa los extremos-. De hecho, según sea la dureza del agua, así tenemos será la calidad de nuestra piel.

Otro tip a tener en cuenta es el jabón. No debemos abusar de él. Y es que estos no solo arrastran la suciedad que acumulamos, también los lípidos naturales y también bacterias que protegen nuestra piel. Es preferible usar poco y enguatarnos varias veces si es necesario. Y por mucho que nos preocupen las estrías o la celulitis por encima de la hidratación, el primer paso para tener una piel libre de imperfecciones es la hidratación. En este sentido, no hay trucos que valgan, mantener la piel en un óptimo grado de hidratación, da elasticidad a la piel y evita su envejecimiento.