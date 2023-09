Cuidarnos la piel debe ser una de nuestras prioridades. Os hemos hablado mucho sobre cómo debemos llevar a cabo nuestra rutina de 'skincare' para que sea efectiva. Pero de entre todos los productos que tenemos para aplicarnos, hoy en día debemos usar, sí o sí, el retinol. Es un ingrediente para el cuidado de la piel que nuestras famosas usan sin parar y, nosotras también. Pero... ¿Sabes qué es exactamente? Es una forma de vitamina A. Destaca por sus propiedades antienvejecimiento y por ayudar a reducir la aparición de líneas finas y arrugas. Los estudios demuestran que puede ayudar a mejorar la textura de la piel y reducir la apariencia de manchas oscuras y decoloraciones. Como ejemplo, el rostro impecable de Laura Matamoros que lleva usándolo desde hace varios años y se nota.

El retinol es uno de esos ingredientes activos que recomiendan los dermatólogos y los faciales de todo el mundo. Sin embargo, es importante saber que puede irritar la piel, por lo que es necesario empezar a usarlo poco a poco en un producto que contenga al menos un 0'1% de retinol puro. Así que ya sabes, primero elige uno con una concertación baja, y después puedes ir aumentando la dosis de forma gradual a media que la piel del rostro se acostumbra a él.

La forma de aplicación también es importante. Y es que, teniendo en cuenta que es un ingrediente muy delicado para la piel, los dermatólogos aconsejan empezar utilizando el producto solo una o dos veces a la semana, y con el paso de los meses aumentar la dosis.

El retinol puro de Laura Matamoros tienen una misión clara: reducir las arrugas en un 100%

No nos extraña nada que Laura Matamoros tenga una de las pieles más envidiadas: luce una tez firme, luminosa, lisa y muy jugosa. Y no, no es fruto del azar. Su secreto está en un potente sérum con retinol anti-edad que reduce visiblemente las arrugas, reafirma la piel y refina la sensación de textura áspera de la piel para una renovación visible siendo mínima la irritación. Se trata de 'Retinol Skin-Renewing Daily Micro-Dose sérum' de la marca de cosméticos 'Kiehl's'.

Pero, ¿qué tiene este producto para que esté en el neceser de la hija de Kiko Matamoros? Pues tres ingredientes que valen 'oro': retinol puro, péptidos y ceramidas que juntos trabajar para regenerar la piel, reducir las arrugas, mejorar la firmeza y refinar la textura.

¿Cómo se aplica? Después de la limpieza, sobre el rostro, incluyendo la zona de debajo de los ojos y las patas de gallo y, evitando cuidadosamente el contacto con los ojos y párpados. Además, se puede utilizar por la mañana o noche y se puede combinar con nuestros otros sérums específicos, como el corrector de manchas oscuras, el sérum de vitamina C, y el sérum rellenador de la piel.