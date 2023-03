No es la primera vez (ni probablemente la última) que hacemos mención a lo bien que se cuida Laura Matamoros desde siempre. La hija de Kiko Matamoros no puede estar más espectacular y eso, además de porque debe tener una genética envidiable, se debe a que cuida mucho su imagen. Y a que lo hace tanto por dentro como por fuera. La influencer suele hacer deporte a diario y se ha convertido en una de las famosas que más veces nos enseña sus rutinas a través de las redes sociales. Pero también vigila al máximo lo que come y procura llevar una alimentación lo más equilibrada posible. Una dieta saludable que le ayuda a mantener a raya la báscula y que combina con algunos suplementos para mimar su cuerpo y su piel.

Los complementos alimenticios son un imprescindible de una buena rutina de belleza. Es más, se ha convertido en el truco favorito de las famosas para cuidar su piel desde dentro y estar siempre perfectas. De hecho, podríamos decir que en los últimos años los suplementos de colágeno se han puesto de moda. María José Suárez recurre al colágeno desde muchos años y Cristina Pedroche prefiere el formato en polvo, ahora, ha sido Laura quien ha confesado que todas las mañanas se toma un suplemento de colágeno bebible con ácido hialurónico, vitaminas, zinc, y magnesio y que con él cuida el cabello, la piel y las uñas. La verdad que es una opción antiedad muy fácil de tomar y que ayuda a rejuvenecer la piel y cuidar la salud en general. «Me tomo uno todas las mañanas», ha confesado la joven sobre esto producto.

El colágeno bebible que Laura Matamoros toma por las mañanas es un bebida nutricosmética de belleza premium

Laura, que comparte a diario parte de su día a día y enseña a sus seguidores sus mejores trucos de moda y belleza, no ha querido dejar pasar la oportunidad de enseñar lo que está tomando para lucir perfecta. Ella habla de Iris Elixir de Christian Berlin que es una bebida nutricosmética premium a base de colágeno para cuidar la salud de la piel. Entre sus beneficios contiene valiosos dermonutrientes, como el colágeno, el ácido hialurónico, la CoQ10, la vitamina C, el selenio y el zinc.

Nos parece una maravilla porque rellena las líneas y las arrugas desde debajo de la piel, y a su vez, reduce la pigmentación en la zona alrededor de los ojos, es decir, las ojeras. Y es que su principal bonanza es que mejora la elasticidad de la piel, lo cual incrementa su resistencia ante los signos del envejecimiento.

No solo tienen un objetivos estéticos, el colágeno también es importante para mantener en buen estado los huesos, los músculos y las articulaciones.

¿Por qué el ácido hialurónico, la vitamina C y el Zinc son los mejores aliados?

El ácido hialurónico ayuda a retener hasta 1000 veces su propio peso en agua, este componente esencial de la piel es un ingrediente hidratante muy potente. Por su parte, la vitamina C, concentrada es uno de los captadores de radicales libres más eficientes que existen, con potentes efectos antioxidantes. Además, la vitamina C es importante no solo como antioxidante, sino también como cofactor esencial en la síntesis del colágeno. Y el zinc es de gran importancia para una piel sana, joven y radiante. Como oligoelemento esencial, el zinc ayuda en una amplia gama de funciones biológicas en el cuerpo, debido a su capacidad para acelerar el proceso de curación y mantener la salud y la vitalidad.

El elixir, que Laura compra en El Corte Inglés, cuesta 142 euros el pack de 30 ampollas.