Si estáis a la caza de una nueva crema hidratante corporal que encaje con las necesidades de vuestra piel tenéis que atender a este artículo. Muchas mujeres se centran en paliar los efectos del paso del tiempo en el rostro con un cuidadísimo skin care, pero se olvidan de que el cuerpo también envejece. Una buena crema hidratante corporal es el imprescindible que debemos incluir después de cada ducha para cuidar nuestra piel. Sequedad corporal, manchas, estrías y celulitis son algunas de las afecciones más comunes en el cuerpo que las mujeres más tratan de mejorar. Ya no hace falta que uses una crema para cada problema en tu piel, ahora puedes usar una que cumpla todos los requisitos. Hoy, Laura Matamoros nos ha desvelado la crema hidratante que no puede dejar de usar y que ya volvió loca a Victoria Beckham en su día. ¿Qué tiene esta crema que todas las mujeres aman? Te contamos todos los detalles de este producto mágico a continuación.

La hija de Kiko Matamoros se ha convertido en toda una prescriptora de moda y belleza. Sus seguidoras siguen sus pasos muy de cerca a la espera de nuevas tendencias y productos que introducir en sus rutinas de belleza. Lo cierto es que la influencer está siempre en contacto con grandes firmas de cosméticos, por eso, sabe de lo que habla y cada producto que recomienda, es porque le funciona de verdad.

La crema hidratante corporal de la influencer es frena los primeros signos de envejecimiento

El último descubrimiento de Laura ha sido la crema The Body Cream de Augustinus Bader, una firma de lujo que no deja de crear cola por sus buenos resultados. Esta marca creada por el doctor Augustinus Bader, experto en belleza, que está mezclando biomedicina, ciencia y cosmética. Además, Victoria Beckham se declaró tan fan de sus productos que acabó haciendo una colaboración con él en su marca de cosmética. Sus últimos lanzamientos están respaldados por estudios científicos entorno a las células madre y la regeneración celular.

Laura se ha terminado el bote de 200 ml en un periquete, y está apurando al máximo las paredes del envase para no perder ni una gota de este producto. Ella ya no tiene secretos con sus seguidoras y en cuanto la ha probado, no ha tardado en dar su valoración: "es adictiva" decía mientras enseñaba el tarro vacío. Esta crema tiene efectos milagrosos en la piel del cuerpo.

Por un lado, gracias a su fórmula Trigger Factor Complex patentado (TFC8) "desbloquea el código innato de su cuerpo para el rejuvenecimiento de la piel", hace que los tejidos se renueven gracias a la alta capacidad de regeneración celular y frena en seco por primeros signos de envejecimiento. Además, te olvidarás de las estrías, la piel de naranja y notarás una piel más tersa y tonificada en pocas semanas de uso. Las valoraciones de esta crema son increíbles, pues casi todas las consumidoras están de acuerdo en tres cosas: que ayuda a reducir la apariencia de estrías; en que el producto aumenta la firmeza de la piel y en que minimiza la celulitis.

¿Cómo usar la crema hidratante de Laura Matamoros?

Por otra parte, la crema ayuda a unificar el color de piel y a nutrir en profundidad. Para aumentar sus efectos, se recomienda usar con la piel seca y limpia, si es después de tomar una ducha, mejor. No es nada oleosa y se absorbe súper rápido. Así que si eres de piel seca, usa una buena cantidad de producto y extiéndela por tu cuerpo haciendo incapié en las áreas más secas y apagadas. La crema tiene un precio de 165 euros, es cara, pero cumple lo que promete.