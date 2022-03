Laura Matamoros no se encontraba bien ayer. ¿El motivo? Desde hace un par de meses sufre dolores muy fuertes durante la menstruación, cosa que tal y como ella misma ha explicado, no le ocurría antes de quedarse embarazada de su segundo hijo, el pequeño Benji: «Antes ni lo notaba y ahora es un dolor de no poder moverme, no sabía que la regla podía llegar a doler tanto y hacerme sentir tan mal e incómoda», explicaba.

Así que, como la influencer necesitaba descansar, aprovechó buena parte del día para relajarse en el sofá y charlar un poco con sus seguidores de Instagram (donde ya cuenta con más de un millón de adept@s). La hija de Kiko Matamoros quiso responder a algunas preguntas que le suelen hacer habitualmente, entre ellas cuántos kilos le quedan por perder en su operación postparto: «Me faltan ocho kilos aproximadamente, aunque lo que tengo que perder es todo grasa. Ya estoy con un endocrino, haciendo ejercicio, y además me cuido con tratamientos para tratar las zonas más complicadas», decía.

Pero después de este ratito de confidencias, la joven se sintió un poco mejor y decidió disfrutar de una sesión de mimos. Para ello puso rumbo a su centro de belleza de confianza, Santum Health & Beauty, y allí Laura Matamoros aprovechó para cuidar sus manos y estrenar nueva manicura.

Laura Matamoros sorprende a todos sus seguidores con una manicura de lo más atrevida

Lo cierto es que entre los quehaceres semanales de la influencer nunca falta renovar sus uñas. Es más, cada pocos días nos sorprende con diseños de lo más originales y rebeldes. Y en esta ocasión, no podía ser menos: Laura Matamoros nos ha dejado con la boca abierta estrenando una manicura animal print. Concretamente ha apostado por el estampado de leopardo.

Aunque para este 2022 las tendencias dictan que las manicuras más exageradas van a quedar relegadas a un segundo plano, lo cierto es que las uñas de Laura Matamoros son perfectas para sumar un plus de estilo sin pasarse de la raya. ¿Su secreto? No llevarlas demasiado largas y añadir a la clásica combinación de marrón y negro un tercer tono pastel. ¡El resultado es éxito asegurado!

Y ojo, porque parece que el animal print esta temporada no se va a limitar a salpicar solamente las prendas de nuestro armario, porque Kendall Jenner también se ha apresurado a sacar su instinto más animal y ya ha presumido de una manicura francesa de leopardo. Y si la modelo la luce… prepárate para verla por todos los lados (y para rendirte a ella).