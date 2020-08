La hija de Kiko Matamoros ha decidido terminar el verano con un sorprendente corte de pelo con el que por primera vez ice adiós a su larga melena.

El verano es sinónimo de buen tiempo, vacaciones, playa y calor. Sin embargo, como en el yin y el yang, todo bueno tiene su parte negativa. Y, además del sudor y de las complicaciones para dormir debido a las altas temperaturas, otra de las desventajas de esta estación son las consecuencias que tiene para nuestro pelo. Las largas exposiciones al sol, el salitre del mar, el cloro de las piscinas y la humedad provocan que el cabello se reseque, se encrespe y se vuelva más quebradizo. Por ello, para lucir un pelo sano, fuerte y con brillo a veces es fundamental cortar por lo sano y sanear las puntas de la forma más extrema. Y eso es justamente lo que ha hecho Laura Matamoros, que se ha despedido del verano pero también de su larga melena dando la bienvenida a un sorprendente y favorecedor nuevo look.

La que fuera ganadora de GH VIP se ha atrevido por primera vez en su vida a meter la tijera más de la cuenta y arriesgar un poco. Algo que no puede parecernos mejor idea porque su nueva media melena le sienta de maravilla. Se trata de un corte de lo más actual, algo por debajo del hombro, con el que la joven consigue deshacerse de las zonas más dañadas de su pelo y quitarse algunos años de encima. ¡Está más juvenil que nunca! Sin embargo, y aunque el resultado no puede gustarnos más, para ella ha sido una decisión bastante difícil de tomar.

Laura Matamoros dice adiós a su larga melena

Un sorprendente y favorecedor cambio de look

Su nueva media melena es obra de Cora Ruiz, estilista de peluquería en el salón Gente Peluquería, uno de los centros más cotizados de la capital. «Es la primera vez en la vida que me corto el pelo tan corto. Me siento rarísima, la verdad, pero me encanta», decía la influencer a través de su cuenta de Instagram al ver el resultado. «Estoy rarísima y estoy emocionadísima a la vez. Me gusta mucho», añadía. Y lo cierto es que no podemos estar más de acuerdo. La hija de Kiko Matamoros ha dado un cambio radical a su pelo y, aunque el resultado es sorprendente, no puede ser más favorecedor. A ella le encanta y a nosotras también. Y es que no hay nada mejor que hacerse una media melena para así sanear las puntas. Nos alegramos mucho de que se haya atrevido porque el resultado no puede ser más acertado.