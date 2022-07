Los tonos de uñas del verano por excelencia a la hora de presumir de moreno sin duda son los flúor. Ni más ni menos (para comprobarlo, echa un vistazo al color naranja vibrante que hace poco llevó María Pombo y notarás cómo le sube varios tonos el bronceado de la piel) Pero, otra de las tendencias más originales y atrevidas del momento, son las manicuras decoradas con semicírculos en tonos que hagan contraste con el resto de la uña. Así son las que ahora mismo lleva Laura Matamoros, en tonos neón.

Las suyas presentan un diseño minimal, que llama la atención, pero se ve elegante al mismo tiempo. Es un tipo de uñas que requiere paciencia para lograr el resultado definitivo, pues en cada dedo se ha aplicado una base de color y un semicírculo de un tono más oscuro que el resto de la uña. ¿Qué colores se puedes usar? Los que quieras, no hay límite. Ella ha elegido la paleta cromática súper positiva: verde, morado, rosa, naranja y azul.

Laura Matamoros elige los colores tendencia del verano para su manicura

El diseño es puro verano y sus colores dan un chute de vitalidad a cualquier look, además de rejuvenecer las manos al instante. No es la primera vez que Laura apuesta por las manicuras atrevidas, que tanto están arrasando este 2022, pero en esta ocasión ha subido la apuesta con un diseño que lleva los tonos de moda. «Creo que esta en mi manicura favorita», ha dicho. Una elección que, desde luego, no pasa desapercibida.El resultado es una fantasía que no dejaremos de ver en los próximos meses.

Y en los pies: el naranja flúor

En su pedicura, la hija de Kiko Matamoros, elige uno de los tonos ‘vitamina’ estrella de la temporada: el naranja chillón. Es una gama que está causando sensación por ser divertido, juvenil. Además, este color, es un aliado infalible para las que quieran parecer más morenas, ya que tiene el poder de dar ese tonito dorado y cálido a nuestra piel.