Laura Escanes ha comenzado el nuevo año desvelando algunos de sus retoques estéticos. La ex de Risto Mejide habla sin pujos de todas las intervenciones estéticas que se ha realizado en los últimos años, tanto faciales como corporales. La joven ha confesado sus inyecciones de botox y ácido hialurónico, algo que ya había hecho en alguna otra ocasión.

Pese a lo complicado que ha sido este año para la joven tras su sonada ruptura de Risto y los innegables rumores que la han perseguido en los últimos meses, Laura no deja de cuidarse para afrontar el tiempo con la mejor cara posible. Lo ha hecho apostando por tratamientos para frenar los signos la edad y para dar más volumen a sus labios. También reconoció haberse operado el pecho hace tres años.

¿Qué se ha hecho Laura Escanes en la cara?

Algunas escurren el bulto para intentar negar los retoques, y otras como Laura hasta presumen de ellos. La catalana se ve mucho más guapa desde que ha empezado a operarse y hacerse retoques, y al final es lo que cuenta.

Además de empezar el año confirmando su nueva relación sentimental con el cantante Álvaro de Luna, Laura Escanes ha confesado los retoque faciales que se ha hecho estos últimos años: inyectarse ácido hialurónico en los labios y botox para las arrugas. Con estas pequeñas modificaciones, la influencer consigue ver su rostro más estilizado. Así lo ha contado ella misma: «Os voy a enseñar una foto sin filtros y sin maquillaje. Con mis marcas de acné y mis manchas. También llevo extensiones de pestañas, sí. Y también me he hecho algún retoque de botox o ácido hialurónico. Siempre lo he dicho sin problema. ¿Y?»

En los labios lleva ácido hialurónico desde hace varios años. Y es que según ha contado la propia Laura, siempre ha tenido complejo con su boca porque consideraba que el labio arriba era muy finito, en comparación con el inferior. Por eso se animó con su primer retoque.

“Siempre he tenido el labio de abajo muy gordito en comparación con el labio superior. Y no es que tuviera complejo, pero siempre intentaba poner morritos en las fotos para disimularlo. Ahora ya los tengo igualados y, en mi opinión, muy naturales», explicó.

También se ha inyectado botox en la frente, el entrecejo y las patas de gallo, para eliminar las arrugas y rejuvenecer unos años.

Su operación de aumento de pecho

En el año 2020 Laura Escanes confesó que se había sometido a una operación de aumento de pecho. Contó que la decisión de pasar por el quirófano fue muy meditada, y explicaba que lo que se había hecho era un «aumento de mamas con corrección de asimetría y reducción de la areola». Y detalló: «En mi caso no era solo una asimetría del tamaño, si no ya asimetría torácica, del tórax, de la colocación de mi tórax pues que una tenía una forma como más salida y la otra menos, y entonces he querido corregir eso y también el tamaño de la areola que era como lo que más me molestaba y lo que hizo que diera el paso porque ya lo pensaba antes y después del embarazo más porque con él se aumentó todavía más. Además, yo tenía cierta tuberosidad en las mamas que casi no se veía con ropa, pero yo cuando me quitaba la ropa, al no llevar nada de sujeción pues se veía».