Laura Escanes le ha dicho adiós a su pelo rosa para dar paso, de nuevo, a su melena rubia. La conseguirá en diferentes pasos. Te contamos todo

Durante los últimos meses hemos visto diferentes cambios de looks en Laura Escanes. La influencer, que se decantó por teñir su pelo en rosa, ha querido volver a sus orígenes y ha vuelto a confiar en las manos de los expertos para volver a su melena rubia. Este mismo martes, Laura ha acudido a su peluquero de confianza para recuperar su tono y devolverle la vitalidad y la luz. Hace unas horas anunciaba a sus más de millón y medio de seguidores que estaba en la peluquería para darle la «bienvenida al verano» con un nuevo cambio de look. Y efectivamente, así ha sido.

A través de diferentes Stories de Instagram ha ido compartiendo el paso a paso de lo que se ha hecho este martes en la peluquería de confianza para recuperar su melena rubia. A pesar de que el rosa le sentaba genial y le daba un aire juvenil y atrevido que nos encantaba, a Laura Escanes el rubio le hace un rostro angelical que le queda de 10. «Hoy quitamos los restos de rosa para volver a la operación rubio. Verano a la vista», escribía en una de las publicaciones la influencer. En la mencionada publicación aparecía mientras le lavaban el pelo para eliminar así cualquier rastro de su rosa.

A pesar de que se ha puesto en las manos de su colorista de confianza, ‘Hair by Sergio’, no será hasta el próximo jueves cuando veamos el resultado final de cómo queda su melena. Y es que cuando un pelo se tiñe de un color tan llamativo como el rosa o cualquier tono no natural, para eliminarlo hay que seguir diferentes pasos para no dañar la fibra capilar.

«Hoy simplemente hemos retirado el rosa con un producto que tienen y me han matizado las mechas babylights que tenía antiguas. El jueves haremos otro pequeño cambio y una hidratación», ha escrito. Además, ha mostrado la idea de melena que le gusta, algo más corta de la que lleva actualmente y con diferentes tonalidades de rubio que en conjunto quedan espectacular.

Fue a principios de año cuando Laura Escanes revolucionó las redes con su nuevo pelo en rosa. En lugar de teñir toda su melena de color rosa, la influencer prefirió añadir una intensar mechas en la parte frontal de su pelo, en una especie de balayage rosa que dejaba las raíces de su tono natural. Una forma muy original de adaptar esta llamativa tendencia y hacerla suya; una manera de teñir el pelo de un tono poco natural pero sumamente favorecedor que no puede sentarle mejor. Ahora, regresa a sus orígenes. Te enseñamos las fotos.