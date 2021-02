Laura y Anita Matamoros, las hermanas infuencers más famosas, se llevan tan bien que se copian hasta el peinado. Y así de guapas vemos a las dos

Con permiso de las Pombo, Laura y Anita Matamoros son las hermanas influencers más famosas de nuestro país. A pesar de los conflictos familiares que siempre centran la atención del clan, Laura y Ana prefieren mantenerse al margen y mostrar la magnífica sintonía que hay entre ambas, ajenas a todos y a todo.

Durante el confinamiento del año pasado ya dieron cuenta de su gran relación con sus directos en los que igual que hacían una receta (un tema que domina bastante más Laura) daban trucos de maquillaje (en este caso era Anita es quien llevaba la delantera). Pero también en las redes hemos podido ver que comparten gustos y algunos de los complementos más top del momento y también muchas diferencias.

Las dos luciendo pelazo

Entre las similitudes de su físico está su melena. Clásica en el caso de la sobrina de Mar Flores, solo con unas mechas miel para darle luz al cabello, y mucho más atrevida en el caso de la hija de Makoke, que no tiene inconveniente en teñirse de rosa. Sin embargo, en esta ocasión hemos visto que las dos coinciden en uno de los peinados de moda y el resultado es igual de favorecedor para ambas.

Para no complicarse la vida y olvidarse del brushing y la plancha, las dos han dejado su larga melena con su ondulado natural enmarcando la cara con unas pequeñas trenzas a cada lado. Un peinado muy fresco y juvenil.

Hace tiempo que comenzamos a ver las pequeñas trenzas como una de las tendencias en alza. Primero para decorar los moños y conseguir una versión más relajada, y después ya en las melenas sueltas como han hecho las hermanas, dando un aire desenfadado y hasta hippie a cualquier look.

Esta primavera-verano seguro que no vamos a dejar de ver este peinado, tan sencillo y fácil de hacer como favorecedor si tienes media o larga melena.

Las Matamoros triunfan como influencers

Laura y Ana son dos de las grandes influencers de nuestro país. La primera con más de 932 mil seguidores y la segunda con más de 646 mil, mantienen a sus seguidoras al tanto del día a día de su vida, de sus modelitos, viajes y momentos de ocio favoritos. Una forma de ganarse la vida como imagen de distintas marcas, que las mantiene alejadas de los conflictos familiares televisados. Aunque Laura se hizo popular gracias a su participación en Gran Hermano Vip y su paso por Supervivientes (donde sí habló de la situación de su familia), ahora quiere mantenerse totalmente alejada de los realities y los programas de corazón de la pequeña pantalla y centrada en su faceta de influer. Anita, por su parte, nunca ha querido participar en el ruedo televisivo.