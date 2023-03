¿Notas tu piel apagada y sin brillo? Si quieres conseguir un efecto buena cara de forma fácil y sencilla, tienes que prestar atención a este post, porque te vamos a hablar de las 'BB creams'. Estas cremas son la solución definitiva para aportar ese toque de color y luminosidad que necesita tu rostro en el día a día sin la necesidad de recurrir a maquillajes muy recargados. Atenta, porque te vamos a enseñar las seis mejores en versión low cost. Todas cuestan menos de 11 euros... ¡Alucinante!

Nuestro maquillaje diario tiene que ser sencillo, pero efectivo. Las bases de maquillaje, aunque nos proporcionan una mayor cobertura, suelen ser más pesadas y llevarlas durante todo el día puede no ser del todo útil, ya que normalmente se apelmazan y no quedan bien. Las 'BB creams' son mucho más ligeras y al mismo tiempo consiguen disimular las manchas y unificar el tono de la piel. Además, todas suelen tener protector solar, por lo su uso resulta mucho más cómodo, ya que no te tendrás que aplicarte una crema solar aparte.

¿Qué necesitan las BB creams para ser de calidad?

Las iniciales 'BB' se refieren al término 'Blemish Balm', cuya traducción significa "bálsamo anti imperfecciones”. Se trata de un producto de belleza súper completo que aporta numerosos beneficios a tu piel: hidrata, corrige imperfecciones y protege contra los rayos UVB. Todo en uno.

Para que una 'BB cream' sea efectiva y de calidad hay ciertas características e ingredientes que no pueden faltarle. Y lo bueno es que hay para todo tipo de pieles: normales, mixtas, grasas, secas, sensibles...

Algunos de los ingredientes que debes buscar en sus fórmulas son: el ácido oleanólico, la vitamina B3, la provitamina B5 o la vitamina E. Y tampoco pueden faltar el ácido hialurónico, que ayuda a la renovación celular y la formación de colágeno y la elastina, que ayuda a mantener la piel más tersa y elástica. Tampoco te olvides del SPF (un mínimo de 15).

Si quieres empezar a usar estos productos y quieres probar con alguno que sea eficaz, pero que no suponga un gran gasto para tu bolsillo, no puedes perderte nuestra galería. Hemos hecho una selección de las seis mejores en versión low cost. ¡Te sorprenderán!