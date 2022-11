Dicen los maquilladores de las celebrities que un buen labial rojo levanta el ánimo a cualquiera. Y solo con ver lo bien que queda en la boca de Tamara Gorro, lo corroboramos. La empresaria se ha convertido en la nueva revelación para muchas mujeres, una mujer de éxito que inspira magia, pasión y fuerza, y que se suma a la larga lista de mujeres célebres que más saben de belleza.

Ella siempre lleva los labios cuidados y muy bien pintados. El truco para que le duren todo el día, es utilizar un perfilador del mismo tono que el labial. Lo rellena directamente con el lápiz o perfilador, con la ayuda de un pincel, difuminando muy bien. Así evita los cortes de color. ¿Su nueva obsesión? Los labiales de color rojo, que además de ser un tono de los más sensuales, son ideales para potenciar el blanco de los dientes. Además, en uno de los productos de maquillaje más vendidos y más utilizados a lo largo de la historia.

Ahora que hemos visto lo bien que le queda tampoco nos extraña que sea su labial favorito. ¡Nosotras ya hemos ido a probarlo y nos lo hemos comprado!. Por eso, pensamos que, teniendo en cuenta las fiestas que se avecinan, es la mejor oportunidad para fichar un regalo beauty.

Las mujeres más poderosas lo han llevado y lo llevan. Carmen Lomana en casi todas sus apariciones públicas o, también, Nuria Roca. Y es que no nos extraña nada que el pintalabios rojo sea el favorito de todas. ¡Ahora también es el nuestro!

El labial que Tamara Gorro también se puede usar en las mejillas como colorete

Se trata e una barra de labios en su formato más clásico cuya fórmula brillante presenta un efecto gloss de lo más irresistible. No reseca los labios, ni tampoco deja rayas de color. Y Tamara lo confirma: «Siempre me preguntas que barra de labios llevo, y por fin os digo que esta de Clinique es mi favorita». Pero, y por si estoy fuera poco, ahora está rebajado a 15,90 euros, con motivo del Black Friday. Además no tiene perfume. ¿Se puede pedir más? Nosotras creemos que no.

Exactamente halamos del ‘Even Better Lip Colour Blush‘ y del tono ‘02 Red Handed‘.

¿Lo mejor? Según la marca de cosmética, su fórmula intensamente pigmentada ofrece un color duradero de hasta ocho horas. Además, cuenta con esteroles de escualano y granada nutritivos y acondicionadores que ayudan a mantener los labios suaves e hidratados. ¿Un plus? También se puede usar en las mejillas como colorete.