Hace tiempo que venimos diciendo que el estilo no make up se está poniendo de moda. Para conseguirlo solo tenemos que intentar reducir el uso de productos y potenciar nuestros rasgos con colores naturales. Pero en verano hay que minimizar el maquillaje, porque el calor, el sudor y una piel cubierta de producto nos suele agobiar y nos podemos sentir pringosas. Victoria Beckham ha sacado una nueva línea de labiales para crear el efecto mordida tan juvenil y sencillo con solo un producto. Os hemos traído también algunas alternativas que dejan un resultado muy profesional.

El maquillaje creado por Victoria Beckham hace tiempo que tiene millones de adeptas y, con él, ha conseguido granjeado mucha fama. Nunca deja de sacar al mercado novedades de lo más chic y que hacen las delicias de aquellas a las que se entregan al mundo de la belleza.

Victoria Beckham apuesta por el efecto mordida en sus labiales

Los labiales efecto mordida o «bitten lip» intentan imitar esa rojez natural de unos labios recién besados. Para conseguir esto, solo tenemos que utilizar un poco de este tinte labial muy ligero creado por Victoria, pero hay más formas de lograrlo. Si eliges un labial, que no tenga un color muy intenso, más bien en un tono parecido al de tus labios, puedes aplicarlo poco a poco con el dedo en los bordes y en el arco de Cupido. No te embadurnes, solo hay que salirse un poco del labio con un tono sutil, no muy rojo. Algunas después de hacer esto aprovechan para aplicar un poquito de gloss transparente en los labios para potenciar el volumen. ¡Voilà! Ya tenemos nuestros labios efecto mordida.

