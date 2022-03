Julia Janeiro ha querido recibir a la primavera renovada y ha vuelto a sorprender a sus seguidores de Instagram (donde ya cuenta con un séquito de 230.000 fans) con un radical cambio de look. La hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario ha decidido abandonar el rubio y optar por un castaño oscuro muy natural. Un tono muy parecido al que llevaba cuando la conocimos, poco después de cumplir los 18 años.

Y lo cierto es que la joven ha salido feliz de la peluquería de Javier Palacios. Este salón, en el que confía desde hace algún tiempo, está situado en Getafe, muy cerca de donde vive desde que se independizó al cumplir la mayoría de edad y donde también reside su actual novio, el jugador de fútbol Tommy Rossi (con el que sale desde el pasado mes de diciembre). «Encantada con cómo dejáis mi pelo siempre», escribía la influencer junto a varias fotografías mostrando el resultado final.

Hasta la fecha, la joven lucía una larguísima melena rubia que había logrado gracias a la decoloración. Pero ahora, con este cambio de look, Julia Janeiro también puede presumir de un cabello mucho más brillante y sano, ya que no tendrá que ser esclava de retocar el color cada poco tiempo.

Además, la influencer ha aprovechado su visita a la peluquería para darle un nuevo aire a su peinado. Y es que aunque habitualmente suele llevar el pelo completamente liso, ha salido del salón presumiendo de unas ondas naturales que le aportaban un plus de volumen (y mucho estilo).

¿Participará Julia Janeiro en Supervivientes?

A pesar de llevar tan solo unos meses siendo un personaje público (justo después de alcanzar los 18 años y de que su rostro dejase de ser anónimo para toda España), Julia Janeiro ha logrado captar la atención de los focos y despertar un gran interés.

Por este motivo a muchos de sus seguidores de las redes sociales les encantaría que la joven diese el salto a la pequeña pantalla y participase en algún reality de Telecinco. Tanto es así, que a través de Instagram le han instado a que valore la posibilidad de concursar este mismo año en ‘Supervivientes‘. Sin embargo, la joven ni lo contempla: «Nunca participaría en un programa así, porque no me aportaría nada que me interese y mucho menos que me beneficie», afirmaba tajantemente.

Quizás dentro de un tiempo cambie de opinión, pero por ahora solo podemos deleitarnos con su cambio de look. ¿Quieres ver a Juls Janeiro con su nuevo color de pelo? ¡Sigue bajando!