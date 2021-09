La hija de María José Campanario y Jesulín de Ubrique ha posado en la red social con un peinado de lo más historiado que, paradójicamente, es muy fácil de copiar.

Desde que celebrase su 18 cumpleaños el pasado 18 de abril, hemos hablado en varias ocasiones sobre Julia Janeiro; pero, siendo sinceras, muchas menos de las que nos hubiese gustado. La joven que ya cuenta en su perfil de Instagram con cerca de 200 mil seguidores ha demostrado publicación tras publicación que ella, a pesar de su corta edad, entiende mucho de moda. Entre sus posts podemos encontrar algunos estilismos de lo más arriesgados, siempre con toques urbanos y deportivos (e incluso grunge); los complementos más en tendencia como bolsos de Zara o elegantes gafas de sol; y también algunos peinados ideales para llevar si tienes el pelo tan liso como ella. No obstante, no ha sido hasta hoy mismo cuando lainfluencer nos ha sorprendido realmente a través de su cabello. Y es que la joven se ha atrevido a posar con un look capilar de lo más innovador e historiado.

El historiado peinado de Julia Janeiro que querrás copiar en tu próxima salida nocturna

Acostumbrados a ver a la hija de Jesulín de Ubrigue y María José Campanario presumiendo de melenaza lisa a través de las redes sociales; nos ha impactado verla en esta ocasión con el pelo repleto de ondas. Y es que eso es precisamente lo que ha hecho la reina de Instagram para disfrutar del primer fin de semana de septiembre: llenar su pelo de marcadas ondulaciones en medios y puntas que no podían sentarle mejor. Un look de lo más rompedor del que ella, tal y como hemos podido ver, no podía estar más orgullosa. Algo que no nos extraña lo mas mínimo, pues se trata de un peinado realmente elaborado. Y más aún en un pelo tan fino y liso como el de Julia Janerio. Un peinado de lo más historiado que, paradójicamente, no es demasiado difícil de copiar.

Paso a paso: Así puedes conseguir el look de la influencer

No es demasiado común ver ondas tan marcadas en cabellos tan lisos. No obstante, eso no significa que no puedan hacerse. Para poder conseguirlas, solo necesitas unas buenas tenacillas, un poco de preparación previa y algo de paciencia. Primero debes lavar tu pelo con un champú apto para pelos lisos que aporte brillo a la melena y después, para protegerlo del calor, aplicar una mascarilla adecuada. Seguidamente, con más maña que fuerza, se debe dividir la melena en mechones e ir enrollándolos de puntas a medios hasta conseguir el efecto deseado. Por último, y para lograr que este peinado te quede tan espectacular como a Julia Janerio, solo tiene que usar un poco de spray fijador o laca en todo el cabello. ¡Y ya estaría!