Jennifer Lopez, para presentar su último single junto a Maluma, ha decidido soltarse la melena y acertar de la mejor forma con un nuevo y sorprendente look.

Al contrario de lo le que ocurría a Sansón en La Biblia, que perdía su fuerza si le cortaban el cabello, a Jennifer Lopez los cambios de looks no le quitan ni un ápice de poderío. De hecho, todo lo contrario. La cantante, bailarina y actriz se empodera cada vez que modifica su pelo y lo convierte en la seña de identidad del momento por la que esté atravesando. Y ahora, que acaba de estrenar los singles Pa Ti y Loney con un maravilloso videoclip junto a Maluma, no podía ser menos. JLo ha querido dar la bienvenida a esta nueva etapa musical con un pelo de lo más favorecedor que, siguiendo con las referencias bíblicas, la convierte en la versión actual de Eva en el mismísimo Paraíso.

Así es el nuevo y favorecedor look de Jennifer Lopez

Con una melena extralarga que le llega hasta la cintura, en un favorecedor castaño claro con reflejos rubios y peinado con voluminosas ondas; la cantante más polifacética ha aprovechado el lanzamiento y la promoción de su dos últimos sencillos para demostrarle al mundo que a ella pocos peinados le sientan mal. Por no decir ninguno. Después de una temporada luciendo lobs (long bobs) rizados y ondulados, la reina de las pistas de baile se ha atrevido con la melena XXL. El encargado de conseguir este look tan llamativo en la artista ha sido Chris Appleton; su peluquero de confianza e influencer que dio forma a su melenón en la Super Bowl y que se ha convertido en el hair stylist de muchas de las estrellas más famosas de Hollywood. En el que también confían celebrities como Kim Kardashian o Katy Perry.

Aunque ella de básica no tiene ni un pelo (y nunca mejor dicho); la cantante de orígenes puertorriqueños, al compartir esta imagen en su cuenta de Instagram, ha hablado de que, la intención de este nuevo look era «volver a lo básico». Aunque no entendemos muy bien el porqué, lo cierto es que su nueva melena XXL no puede sentarle mejor. ¿Qué os parece a vosotros el cambio capilar de la artista de éxito como On the Floor o Ain’t Your Mama? A nosotros nos vuelve locos, pero no nos tengáis mucho en cuenta. Y es que con ella nos cuesta mucho ser objetivos y todos sus últimos looks nos han encantado. ¿Con cuál de ellos os quedáis?