¡Comienza la cuenta atrás! Las navidades están a la vuelta de la esquina, y ahora más que nunca tenemos que cuidarnos. Cenas de empresa, Nochebuena, Año Nuevo… las comilonas acaban pasando factura y, de media, las españolas engordamos casi tres kilos entre los meses de diciembre y enero. Pero tranquila, si empiezas a vigilar ya tus platos y eres estricta con las calorías que ingieres cada día, compensarás estos excesos y no tendrás que lamentarte.

Apunta: desde ahora debes apostar por recetas ligeras y saludables. Y una buena opción para el almuerzo o la cena es la que nos propone Amelia Bono. La influencer, que es una auténtica fan de la vida healthy, no duda en compartir muchas de sus comidas, y en esta ocasión nos ha puesto los dientes largos con un plato bajo en grasa pero delicioso.

Amelia Bono disfruta de una comida ligera y llena de beneficios

¡No te tortures! Olvídate de pasar hambre. Para mantener la báscula a raya y perder un poco de peso de aquí a Navidad, basta con que elijas y combines los alimentos correctos, tal y como hace Amelia Bono en su comida.

Para un día cualquiera de entre semana la mujer de Manuel Martos se decanta por judías verdes planas y dos huevos. Lo cierto es que este plato es una apuesta infalible para no pasar demasiado tiempo cocinando y no aburrirse de comer sano. ¿Lo mejor? No aporta más de 280 calorías y, a la vez, lleva todo lo necesario para cuidarnos: proteína, minerales, vitaminas, fibra…

¿Sabías que las judías son especialmente ricas en vitamina C? De hecho, comer 100 gramos de este alimento aporta el 20% de las necesidades diarias. Además, también contribuyen al buen funcionamiento del tránsito intestinal y a evitar la temida retención de líquidos.

En cuanto a los huevos, son fuente de proteína, hierro y vitaminas. ¿Un truco para que te resulten igual de apetecibles que los de Amelia Bono? Cuécelos unos minutos menos para que queden pasados por agua y añade sal, pimienta, una gota de aceite de oliva virgen y tus especias preferidas. ¡Listo, a disfrutar!