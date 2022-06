La cosa va de cambios de looks en las últimas horas, porque el verano y la llegada de los largos días de sol nos invitan a ello. Si Blanca Suárez nos enamoró con un nuevo cambio de imagen apostando por el flequillo despuntado, ahora ha sido Helen Lindes la que nos ha dejado con la boca abierta con un nuevo color de pelo. ¡Ya No es rubia!

¿Se avecina con este cambio de look, un nuevo cambio de vida para la modelo? No sabemos, lo que sí sabemos que a las famosas parece que nos dejan de sorprendernos con sus giros radicales. Y que el verano es una de las grandes estaciones para poder hacerlo y atrevernos con ese toque diferente que tanto nos renueva, ¡arriesgar o morir! Y en el caso de la modelo canaria el ‘riesgo’ le ha dado los mejores resultados. Aquí te lo mostramos.

Helen Lindes apuesta por el color de pelo que mejor sienta a los ojos claros

Helen Lindes ha sorprendido en su album de fotos personal con un cambio radical. ¡Sí, sí! Cuando decimos radical es radical, y es que ahora su ya característica melena rubia ha dejado de serlo. La canaria, que lucía una de las melenas claras más brillantes y admiradas por todas, se ha pasado al pelo oscuro. Un tono que favorece especialmente a las mujeres de ojos claros, porque resalta ese color mucho más.

La top los realza aún más con la raya en medio y unos mechones rodeando su rostro. Lleva un tono marrón oscuro ‘chocolate cake’ que es pura tendencia y es perfecto para las pieles claras y los ojos claros. Dulcifica mucho las facciones y es muy juvenil.

No sabemos todavía dónde se ha realizado este new look, pero lo que sí sabemos es que ese nuevo tono no le sienta de maravilla, y además nos encanta cuando lo lleva suelto y ondulado, dando un estilo más veraniego y con más volumen. El resultado: un pelo sano, denso, brillante y cuidado. Eso sí, sigue conservando su largo. Además este nuevo tono recuerda, y mucho, al que llevó en el certamen de Miss España del año 2000, cuando se proclamó ganadora.