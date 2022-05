Los helados son el placer culpable de cualquiera, por lo buenos que están y por las calorías que tienen, pero a todas nos apetece un sabor refrescante al terminar de comer, o a media tarde, es un hecho. Por eso, en nuestra sección de belleza os traemos una lista con los mejores helados proteicos y bajos en calorías que os ayudarán a no ganar kilos a lo tonto y que, además, son ideales para tu rutina de gimnasio para generar musculatura.

Hace un año fueron un boom los helados proteicos que Lidl, aunque los acabó retirando porque no formaban parte de los productos que trabajaban durante todo el año, una masa frenética de gente se echó a los supermercados en su búsqueda fallida porque estaban completamente agotados. Desde entonces no han dejado de surgir marcas de helados proteicos. Hay que hacer una distinción entre los helados proteicos, los helados bajos en calorías y los helados que no contienen ultraprocesados como los de la famosa marca Realfooding del influencer nutricionista Carlos Ríos. No todos tienen las mismas propiedades para nuestro organismo, pero es verdad que todos ellos son más beneficiosos para nuestra salud que los helados hipercalóricos, con azúcares refinados y cientos de calorías por cada pocos gramos de marcas que todas conocemos.

Los helados proteicos son perfectos para darnos un capricho después del gimnasio

Os traemos una lista de los mejores helados para mantener la línea este verano, aunque hay que tomarlos con cautela, tampoco son milagrosos, si nos damos un capricho, no tendremos tanto cargo de conciencia que si nos tomáramos una marca comercial.

Los hay de un montón de sabores, vainilla, coco, chocolate, leche merengada, caramelo, etc. Algunos los podéis comprar directamente en supermercados, otros son fáciles de encontrar en tiendas especializadas en productos proteicos para el gimnasio. Muchos de ellos vienen en un formato en polvo para que los hagamos en nuestras casas siguiendo los pasos que nos piden.

Aunque nunca nos saldrán igual que a ellos, también existe la posibilidad de hacerlos vosotras mismas con un procesador de alimentos, hielo y fruta. Esta es una buena opción de helado refrescante y bajo en calorías. Pero para las que lo queréis todo hecho tenemos una sabrosa selección de helados que os dejarán ojipláticas.