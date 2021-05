La joven influencer, hija de Paz Padilla, ha dejado con la boca abierta a todos sus seguidores, que no podían creerse su gran cambio de look.

El pasado viernes, Anna Ferrer Padilla acudía a uno de los salones que Wella tiene en Madrid para someterse a un gran cambio de look. Lo hacía de la mano de Jesús de Paula, uno de los peluqueros más cotizados del momento que, además de ser bastante guapo, sabe cómo cuidar y peinar las melenas más importantes de nuestro país. Por sus tijeras han pasado artistas de la talla de Aitana o Ester Expósito; pero también reinas de Instagram como Dulceida, María F. Rubíes o María Pombo, siendo la última Anna Ferrer. La joven, como buena influencer, compartió algunas de las imágenes del proceso con sus seguidores. Sin embargo, haciéndose un poco (mucho) de rogar, no ha sido hasta hoy cuando ha compartido el resultado final de su transformación capilar.

Tenía pensado subir el vídeo del gran cambio de look a las dos y media de la tarde. No obstante, después crear tanta expectación, sus fans no podían aguantar ni un segundo más y finalmente la joven ha terminado por colgar la publicación a eso de las doce del mediodía. «Por fin os puedo enseñar el resultado del cambio que me hice con Wella: cortito y muy rubio. ¡Qué importante es dejarse asesorar por un profesional que saque lo mejor de ti! Gracias, Jesús de Paula, estoy feliz»; escribía la hija de Paz Padilla a través de su perfil. Un mensaje (y un vídeo) que, aunque ha gustado a sus followers, sí que ha enfadado un poco a muchos de ellos.

El gran cambio de look con el que Anna Ferrer Padilla ha molestado un poco a sus seguidores

En el vídeo se puede ver el look con el que Anna Ferrer entró en el salón de belleza para, segundos después, mostrar la obra del peluquero. En el antes estaba guapa y en el después, indiscutiblemente, guapísima. No obstante, después de tanto bombo y de cebar durante todo el fin de semana con el supuesto gran cambio de look, muchos esperaban más de su paso por la peluquería. Y es que, aunque el pelo ahora lo lleva visiblemente más corto y algo más rubio, lo cierto es que el cambio ni es tan radical como hizo creer a sus fans ni tan sorprendente como nos esperábamos.

«¿Dónde está el cambio? Tanta espera para… »; «Estás guapísima pero igual. En fin…»; «Yo la veo igual. Ella es guapa de por sí pero tanto rollo para esto me parece absurdo»: «Pero si está igual… Un poco más corto y más rubio, ya está»; son algunos de los comentarios que se pueden leer en el pie del vídeo. Una muestra de que todos tenían mayores expectativas sobre este gran cambio. Sin embargo, como no queremos sugestionarte, aquí te dejamos el vídeo que Anna Ferrer ha subido a su perfil para que generes tu opinión personal y saques tus propias conclusiones. ¿Qué te parece?