La influencer se ha decantado por llevar un maquillaje de ojos al estilo glossy eyes, es decir, efecto mojado. Una tendencia muy original que le sienta de maravilla.

No es ninguna novedad que los maquillajes más festivos o elegantes cuenten con un poco de brillo en los párpados. De hecho, es algo que se lleva haciendo ya bastantes años y que todas hemos probado en algún momento. Sombras con micropartículas de glitter o lápices de ojos con un poco de shimmer que consiguen dar a nuestra mirada un toque de luminosidad la mar de efectivo. Sin embargo, lo que no es tan común es que, en lugar de polvos o sombras en crema, lo que utilicemos para teñir nuestros ojos sea un gloss. Algo que, por loco que parezca, ahora es 100% posible. El efecto mojado, conocido en inglés como glossy eyes, es una técnica de lo más sorprendente que consiste en dar un aspecto brillante a nuestros ojos a través de un gloss, creando con él un resultado húmedo y muy jugoso.

Más que brillo, consiste en ofrecer un aspecto mojado en nuestros ojos y dar un look distinto y muy moderno a nuestro maquillaje. Una forma de potenciar nuestro make up y que este no pase desapercibido. Se trata de una técnica que ha revolucionado el mundo del maquillaje, conquistando las pasarelas internacionales y llenando Instagram de distintas propuestas, todas ellas extremadamente acertadas y, por qué no decirlo, también arriesgadas. La última y para nosotros, la más favorecedora, es la que ha probado Laura Matamoros, dando su versión de los glossy eyes y triunfando en tonos de rosa.

Laura Matamoros apuesta por los glossy eyes, los ojos efecto mojado que más favorecen

La hija de Kiko Matamoros se ha puesto en las manos de la célebre maquilladora Anita Pajares y ha revolucionado la red social con un look de ojos efecto mojado de lo más llamativo y, al mismo tiempo, sorprendentemente natural. Lo ha hecho de una manera tan sencilla que todas podemos imitarla desde casa. Y es que la joven influencer solo ha aplicado un poco de gloss en cada uno de sus párpados; ayudándose de un pincel grande para extenderlo por toda la superficie y consiguiendo un resultado de ojos húmedos extremadamente brillantes.

Como queremos que vosotras también probéis el último maquillaje de Laura Matamoros. Y no nos gustaría que lo hicieseis con un brillo de labios, pues el resultado sería extremadamente pegajoso; hemos seleccionado cuatro glosses diseñados específicamente para los ojos que serán tus mejores aliados para copiar el make up de la influencer. ¿Te atreves?