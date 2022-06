Tía y sobrina han inaugurado la temporada de vacaciones con una fiesta por todo lo alto a las afueras de Madrid. Ambas han asistido a la Ciudad del Rock de Arganda de Madrid donde se celebraba el 17 y el 18 de junio ‘A Summer Story’, un macro festival de música lleno de gente joven al que no podían asistir sin su mejor look. Rocío Flores y Gloria Camila han aparecido en el festejo con un maquillaje súper atrevido y que es la última moda en belleza mundial, el maquillaje joya.

Rocío Flores siempre a sido my atrevida con el maquillaje, no le da miedo probar con nuevos colores, sombras, eye-liners flotantes y todas las tendencias de make up que van surgiendo, se las sabe todas. En esta ocasión, ha pasado por chapa y pintura antes de irse de fiesta para aparecer en el festival con el look más rompedor. Gracias a las buenas manos de David García del célebre salón de estética Alberto Dugarte, Rocío ha aparecido en el evento con un maquillaje espectacular.

Gloria Camila y Rocío Flores se van de fiesta con el maquillaje tipo Euphoria más novedoso

En su caso, Rocío ha optado por un make up en tono rosas y morados de estilo Euphoria, con brillantes flotantes en el párpado superior e inferior, una moda que estamos viendo desde las alfombras rojas más importantes hasta en looks de diario para las más atrevidas. Por otro lado, la hija de Rocío Carrasco se ha hecho dos enormes trenzas con extensiones rosas, una tendencia que estamos viendo a otras celebrities como Cristina Pedroche, Nathy Peluso y otras famosas internacionales.

Gloria Camila ha preferido el maquillaje azul y un eye-liner negro XXL, que alargaba su mirada y le daba un aire muy juvenil. En su caso, las sombras eran en tonos blancos y azules, con una novedad, el maquillaje de la sombra invertido. Esta técnica crea una sombra en la parte del hueso de la cuenca del ojo, y deja en un color nude, plano o blanco el párpado superior. Además, igual que su sobrina, ha optado también por los brillantes al final del eye-liner y en la frente al más puro estilo Bollywood. Desliza para ver con detalles ambos maquillajes y atrévete con la pedrería para los looks de fiesta.