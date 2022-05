Estamos cansadas de hacernos siempre los mismos peinados y no tenemos por qué, las creaciones en nuestro cabello son tan amplias como looks podamos imaginar, si a veces se os agotan las ideas este es vuestro artículo. Las trenzas son la nueva tendencia, esto lo tienen muy claro las más jóvenes, siempre se han asociado a un peinado de juventud, pero las podemos llevar hasta el fin de nuestros días, nunca pasan de moda, solo se transforman con nuevos estilos que dan lugar a mogollón de looks. Gloria Camila, Alexia Rivas, Susana Molina, Rocío Flores o la mismísima Rosalía ya han apostado por las trenzas. ¿Te atreves tú? Descubre todos los tipos y juégatela, quedan monísimas.

Llevamos meses avisando que la moda de los 90´s vuelve pisando fuerte, ¿recordáis aquellas cabelleras llenas de trencillas diminutas con gomas de colores? Pues están llamando al timbre del 2022. ¿Trenzas sí o trenzas no? Por supuesto, un sí rotundo. Sigue estos tips de belleza para crear unas trenzas perfectas, a la moda y lucirás juvenil y despampanante.

Las micro trenzas intercaladas en la melena son la máxima tendencia en peinados

Una de las modas en peluquería de esta temporada son las micro trenzas, y por ellas, es por las que han apostado nuestras celebrities favoritas: Alexia Rivas, Rocío Flores o Susana Molina. Cada una se ha llevado las trenzas a su propio estilo, pero en todas han sido un acierto brillante.

Alexia Rivas sorprendió con un look con trenzas mini intercaladas en su melena castaña, pero subió el nivel del peinado añadiendo unas flores engarzadas en el pelo que quedaban de maravilla. Esta técnica la podéis usar para un look de invitada o para un evento social de importancia.

Rocío Flores también nos tiene acostumbradas a usar las trenzas, su peinado por antonomasia es la melena suelta con unas micro trenzas de raíz en la parte superior de la cabeza despejando su frente, hechas con los mechones frontales hacia atrás. Este peinado deja libre la parte frontal y abre e ilumina mucho la mirada, sobre todo si queremos fardar de make up elaborado.

Gloria Camila, Rocío Flores y Alexia Rivas optan por las trenzas esta temporada

El caso de Susana Molina es más curioso, pues ella copió su look descaradamente a la influencer Madame de Rosa, a la que también le encantan las trenzas y a quien hemos podido ver en la Feria de Sevilla con un peinado impresionante de trenzas con flores secas muy apropiado.

Las trenzas messy, algo así como las trenzas patosas o desaliñadas, también están muy de moda, y son las favoritas de Gloria Camila, para eso solo tenemos que hacer una trenza de espiga y deshacerla con cuidado para darle ese look desenfadado y universitario.

Aunque estos tipos son las que más hemos visto en los últimos tiempos, otra de las tendencias en trenzas son las XXL, o las trenzas burbuja que están llenando las cabezas de todas las celebrities. Descúbrelas todas deslizando hacia la galería.