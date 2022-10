La hija de Bertín Osborne suele probar y recomendar muchos artículos de cosmética y belleza, y siempre nos trae los productos que más le funcionan. En esta ocasión, Eugenia Osborne se ha rendido ante un corrector que ha tildado de «infalible». Te mostramos el modelo y te sugerimos algunos productos muy similares que os pueden venir genial para dejar tu rostro impecable por poco dinero.

No hay una influencer en España que no tenga su corrector infalible, todas muestran el suyo. Pero tenemos noticias: el corrector de Eugenia pertenece a una línea de maquillaje que se viralizó en Tik Tok e Instagram porque era capaz de cubrir la piel a la perfección con un efecto muy natural.

El corrector favorito de Eugenia Osborne cuesta menos de 10 euros

El corrector de Eugenia no es otro que el L’Oréal París Infalible Full Wear Concealer. Solo tienes que elegir tu tono entre los 16 que ofrece la marca y aplicarlo allá donde quieras esconder alguna imperfección. Lo cubre todo, ojeras, granitos, rojeces y manchas, no deja títere con cabeza y tiene una cobertura total durante 24 horas. Además, de tener un tacto muy poco graso y no transferir pigmento con facilidad no se oxida en la piel.

Para completar vuestra sesión de maquillaje y dejar la piel perfecta de todo el rostro, nosotras recomendamos el maquillaje compacto que mejor valoraciones tiene en relación calidad-precio por las prescriptoras de make up. No es otro que el maquillaje compacto de L´Oreal fresh to wear, una auténtica joya que no puede faltar en vuestros neceseres y que corrige hasta la última arruga de la piel.

Descubre el corrector de Eugenia Osborne y algunas alternativas muy económicas en la galería.