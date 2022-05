Tenemos que hablar de un ingrediente natural poco conocido pero con grandes propiedades que ayudan a perder peso, disminuir el colesterol y los triglicéridos, así como a reducir la grasa acumulada en el hígado, y mejorar el aspecto del cabello, las uñas y la piel, entre otros muchos beneficios. Se trata de la espirulina, el ingrediente estrella que Elsa Anka incluye en su menú diario.

Es un alga unicelular de color azul verdoso que cada vez se usa más debido a sus múltiples beneficios. Su efecto adelgazante hace que muchas personas lo hayan incorporado a sus dietas hipocalóricas. También es una gran fuente de proteínas y hierro, lo que le otorga propiedades suficientes para combatir la anemia.

Hay una gran diversidad de formas de incluir este complemento en tu rutina, por lo que puedes incorporarlo en tu día a día en la forma que más te convenga. La espirulina se puede comprar de diferentes formas, pero, en formato pastillas suele ser la más habitual para bajar de peso. Las pastillas las podrás encontrar en herbolarios o en tiendas de productos naturales. También se puede consumir el polvo.

Elsa Anka es fan confesa de la espirulina (el ingrediente perfecto para incluir en las dietas de adelgazamiento)

La guapísima Elsa Anka siempre ha cuidado la alimentación, desde muy jovencita y se considera fiel seguidora de la alimentación sana y el deporte para mantenerse en forma. No hace dietas, pero sí se presta mucha atención a los nutrientes que consume. Come 5 veces al día en pequeñas cantidades de comida y no cometer excesos. La celebrity ha querido compartir uno de sus menús con nosotras y esto es lo que come (o cena): un plato de crema de aguacate y ESPIRULINA, champiñones asados, recula, boniato, salsa de tomate semi seco, semillas de cáñamo, pollo con hierbas y base de arroz.

Un plato perfecto con la distribución idónea y aconsejada por expertos en nutrición: – La mitad de tu plato tiene que contener vegetales: puede ser ensalada, verduras a la brasa, hervidas… Un cuarto tiene que contener proteínas (pescados, pollo, pavo o huevo…), y el otro cuarto hidratos como legumbres, arroz o pasta integral, patata, pan integral…

Para que lo compruebes por ti misma te dejamos el plato en nuestra galería, que es un arcoíris de color completamente apetecible. Bien, como os hemos dicho antes, ella añade una pequeña cantidad de espirulina a su crema de aguacate. Si prefieres añadir el complemento como ella, te recomendamos que lo incluyas en tus salsas y lo mezcles con otros ingredientes hasta que quede una ‘pasta’ uniforme. El sabor de la espirulina es neutro con un ligero matiz amargo y salado, por lo que no lo notarás desagradable.

¿Por qué la espirulina es buena para bajar de peso?

Por un lado contiene clorofila. Este componente viene bien para regular el tránsito intestinal, así, es bueno para eliminar las toxinas y reducir el estreñimiento, de esta manera depura el cuerpo. También aporta mucílago, un elemento muy saciante y que hará que, a la hora de comer, ayuda a reducir el hambre. Eso sí, nunca debes excederte de la cantidad recomendada porque traer consecuencias negativas al organismo. Antes de tomarla consulta con un profesional de la salud.