La modelo, pareja de Kiko Matamoros, ha compartido a través de su cuenta de Instagram su entrenamiento para conseguir unos glúteos a punto. ¿Te atreves a probarlo?

Siempre se ha dicho que para presumir, hay que sufrir. Y Marta López, si de algo puede sentirse orgullosa, es de tener un cuerpazo de escándalo. La modelo granadina entrena duro prácticamente a diario para mantenerse en línea y pretende llevar una dieta saludable, alejada de productos y alimentos que puedan echar por tierra el trabajo que dedica cada día a sus ejercicios de cardio y musculación. La joven, que cuenta nada más en Instagram con más de 240 mil seguidores, muestra a través la red social cómo es su lujoso estilo de vida; pero también cómo hace deporte para lograr unos resultados tan visibles. Entrenamientos de piernas, vientre y glúteos que Marta López enseña cada semana a sus fans a modo de originales vídeos. En esta última ocasión, ha querido animarles a conseguir un culo perfecto como el de ella a través de una serie de ejercicios para hacer en el gimnasio.

El circuito de Marta López para conseguir tener unos glúteos firmes

«¡Hola chicos! Ya casi estamos a fin de semana y os traigo un poco de motivación con este circuito de tren inferior para hacer en el gym»; comenzaba, enérgica, la pareja de Kiko Matamoros. «Quiero resaltar la importancia de la conexión mente-músculo. Muchas veces no obtenemos los resultados que queremos de una manera eficaz debido a que cuando entrenamos no nos enfocamos en el entrenamiento, miramos el móvil… Es importante por tanto, ser consciente de lo que hacemos y concentrar bien nuestra atención en el ejercicio»; continuaba. Y razón no le falta. Como en todo en esta vida, a la hora de llevar a cabo un entrenamiento concreto, debemos centrar toda nuestra atención en él; pues así será mucho más efectivo y tardaremos menos en finalizarlo.

Paso a paso

El circuito, aparentemente sencillo, consta de siete ejercicios distintos que, según la mismísima Marta; lograrán potenciar nuestro booty de la mejor forma y nos ayudarán a tener unos glúteos firmes y perfectos. Estas son sus partes:

Mountain climbers con deslizamientos. Aunque ella utiliza dos patinetes para hacer este deslizamiento o gliding; nosotros podemos usar un par de toallas. Si no disponemos de ellas, podemos hacerlo simplemente llevando la rodilla al pecho. 3×1’. Plancha + perro boca abajo en desequilibrio. Se trata de una postura de yoga que, viendo el vídeo, cualquiera puede imitarla. 3×1’. Parada de glúteo con resistencia. Un ejercicio que, si podemos hacerlo en desequilibrio, lograremos mejores resultados. 3×15 cada lado. Prensa. Debemos colocar nuestros pies muy arriba para concentrar mejor en el glúteo. 3×20. Squat en desequilibrio. 3×20. Abductor. Este ejercicio debemos hacerlo lento, sin prisas, intentando concentrar toda nuestra atención en el movimiento. 3×20. Cuádriceps unilateral. 3×15 cada lado.

En modo vídeo

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MARTA LÓPEZ ÁLAMO (@martalopezalamo)

«Como veis es un mega entrenamiento, largo y exigente», comenta Marta López. Y razón no le falta. Se trata de un entrenamiento duro pero extremadamente útil que, con cuidado y fijándonos en cómo lo lleva a cabo la modelo; todas podemos acabarlo. ¿Te atreves?