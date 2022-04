Gloria Camila nos tiene acostumbradas a lucir un pelo ultraliso en casi todos sus looks, pero hoy nos ha dejado boquiabiertos con un peinado especial que le sienta mucho mejor. Desde hace un tiempo estamos informando de que los rizos vuelven, la melena lisa y planchada es algo muy sobrio y que no sienta bien a todo el mundo; además la gama de productos que ayudan a formar un buen rizo y ondulaciones es tan amplia como la de tipos de peinado. Así que con estos tips de belleza podrás conseguir fácilmente un look tan faovrecedor como el de Gloria.

La mayoría de estos productos están al alcance de todos los bolsillos, por eso si tu cabello es rizado por naturaleza, te ayudaremos a encontrar el producto perfecto para crear tu peinado más cañero y, en caso de que lo tengas liso, te explicaremos qué tienes que hacer para lucir una melena repleta de tirabuzones como la de la hija de Rocío Jurado sin pasar por la peluquería

Usa un spray salino para darle volumen a tu pelo liso

El primer paso que debes seguir si tienes un pelo muy liso es utilizar un champú que te aporte volumen, hay montones de ellos. Si lo prefieres, hay sprays salinos que le dan mucho volumen al cabello liso y ayudan al pelo encrespado a formar un rizo compacto, como cuando sales del mar. Pero ojo, no solo con esto es suficiente, para utilizar las tenacillas o si, además, sueles aplicar calor cotidianamente a tu cabello, lo que debes hacer es comprar un protector capilar contra el calor, porque el pelo sufre mucho con todos estos agentes: secador, planchas, tenacillas y ahora también el sol.

Lo siguiente que debes hacer es enchufar tu plancha o tenacillas y dividir tu cabello en capas, siempre ha de estar seco, es muy peligroso aplicar calor directamente en un pelo húmedo. A continuación rizamos nuestro mechón, de un buen grosor, alrededor de las tenacillas o las planchas y aguantamos unos segundos, no demasiado.

Gloria Camila ha encontrado un peinado perfecto para un look de invitada

Por último hay que tener en cuenta la dirección del rizo, pues si empiezas por un lado del pelo y no cambias la posición de la plancha de un lado a otro, el peinado quedará desigual. La clave está en hacer el rizo de dentro de la cara hacia afuera, en el lado derecho y en el izquierdo del rostro, después, en el resto del pelo, podemos variar la dirección del rizo.

Os dejamos con los mejores productos para que simuléis en vuestro propio pelo el peinado más favorecedor de Gloria Camila.