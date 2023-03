El color de labios más sexy de la primavera lo tiene Violeta Mangriñán

Violeta Mangriñán es sobre todo conocida por sus recomendaciones de belleza, por ser la mejor a la hora de llevar las prendas más virales del momento y por su naturalidad. Seguimos al detalle todos sus tips y hoy te desvelamos cuál es el pintalabios que no pueden faltar en su neceser esta temporada: un tono granate con efecto mate muy hidratante que resulta súper sexy.

Los labios en tonos cálidos, como el rojo o el granate, son los grandes protagonistas de los looks de noche. Llaman la atención más que otros colores y consiguen aportar un plus de sofisticación extra a cualquier look. Esta moda llega acompañada de acabados mate con efecto brillo para conseguir la perfección. Por eso, nos flipa cómo queda el de Violeta. ¡Mira!

Este labial granate de Violeta Mangriñán arrasará en primavera

Un plus de color en los labios es lo único que necesitamos (a veces) para subirnos el ánimo en cuestión de segundos. Dentro de los tonos fuertes, el granate es uno los que más nos gustan, aunque también nos acordamos del rojo pasión que siempre llevan Nuria Roca y Carmen Lomana, por supuesto. Es cierto que el rojo es el color por antonomasia, pero los tonos burdeos están ganando mucho protagonismo cada temporada. El efecto mate también también se mantiene entre los más demandados, pero siempre con toques de brillo.

El objetivo es dar con un labial mate que tenga la textura súper nutritiva para que no reseque nuestros labios. Por eso, la opción que nos propone Violeta nos encanta. Cumple todos los requisitos y además dura un montón de horas intacto.

De hecho nos mola aún más desde que hemos comprobado que su fórmula modernizada está enriquecida con esferas de ácido hialurónico y extracto de Acmella Oleracea, de tal forma que la hidratación se conserva durante 24 horas. Eso se traduce en: labios súper suaves y lisos.

Se trata de un best seller de la firma Givenchy, concretamente el 'Le Rouge Interdit Intense Silk' (41 euros). Si estás buscando un labial granate para incluir en tu rutina de maquillaje, este es un objeto de culto que tienes que tener sí o sí. Además viene presentado en un estuche de alta costura de la firma de cuero genuino recargable, sin duda es una verdadera declaración de moda. Disponible en 25 tonos ricos en pigmentos, incluidos los rojos más icónicos y de moda.

No olvides incluir estos 3 pases en tu rutina de belleza para unos labios sin grietas

Para que el pintalabios luzca bonito es importante que los labios estén nutridos. Por eso el primer paso es la hidratación. Parece muy básico, pero no todas recurrimos a este tipo de truquitos. Como siempre, el agua es fundamental para que la piel esté tersa y fresca, pero añadir un bálsamo labial cuando notemos sequedad nos aporta un plus de hidratación perfecto.

Entre los cuidados vitales, la exfoliación también es un punto importante. No hay que abusar, pero al menos una vez a la semana podemos hacer una mascarilla a base de azúcar y miel y aplicarla en la zona de los labios. 10 minutos bastaran para conseguir un buen efecto. También hay productos especiales para ello.

Por último, no olvides proteger tus labios del sol durante todo el año, aunque no tengamos el sol dándonos directamente. Por ello, utiliza siempre productos específicos para esa zona con SPF para evitar marcas y arrugas.