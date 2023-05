Llega el verano y es el momento perfecto para sacar a la luz nuestras piernas. Ha llegado la hora de ponernos vestidos cortos, faldas, shorts, trajes de baño y... ¡mostrar mucha piel! ¿Una de nuestras mayores preocupaciones? Tener las piernas blancas y poco torneadas es una de nuestras preocupación. Pero, querida lectura, Eugenia Silva tiene la solución para todas. La modelo opta por un aceite embellecedor que promete afinar las piernas y dorarlas sin necesidad de tomar el sol. Otra opción es usar autobronceadores. ¡Tú decides!

Pero admitámoslo, para las que no tenemos mucho tiempo y siempre vamos con prisa a todos lados, usar cremas bronceadoras no es la mejor opción porque se convierte en una ardua tarea puesto que hay que preparar la piel 24 horas antes de la aplicación del producto con una correcta exfoliación e hidratación. Por eso, hemos fichado el aceite de Eugenia. Ella dice que con él consigue que sus piernas tengan un ligero tono bronceado natural y la sensación de ligereza que todas estamos buscando.

Así es el aceite para piernas que usa Eugenia Silva

Usar un aceite de piernas después de la ducha es un truco infalible para mantearlas brillantes, suaves y bonitas. Eugenia consigue con su producto estrella un efecto glow que le da un ligero toque iridiscente gracias a sus micro-pigmentos correctores que además de broncear, ayudan a eliminar las imperfecciones.

Su fórmula, creada con principios activos con aceites de plantas esencias y extractos naturales, afina las piernas gracias a su actividad lipolítica y modeladora. Contiene micropigmentos minerales que unifican la tonalidad de la piel. Además de dejar la zona súper suave, aporta una sensación fría muy agradable que libera la sensación de pesadez. Hablamos del embellecedor de piernas 'Dreamy Legs Perfect Forms' de Germaine de Capuccini y tiene un precio de 45,75 euros.

Para usarlo, Eugenia lo aplica antes de los eventos desde los pies hasta las ingles mediante un masaje ascendente hasta su total absorción. Contiene aceite de baobab, aceite de semilla de lupinus albus, extracto de zingiber y cafeína.

¿Qué debemos hacer para tener las piernas bonitas todo el año?

No tengas miedo a enseñar tus piernas. Aún así te traemos algunos consejos para que cuides tus piernas y lleguen 'fit' al verano. Lo más importante es cuidarlas todo el invierno con comida sana y algo de deporte varios días a la semana. No hace falta que te mates a hacer sentadillas. Con gestos tan sencillos como subir por las escaleras en lugar de usar el ascensor o dar pequeños paseos diarios, puedes mejorar mucho tu composición corporal. El caso es mantenerse activa y no estar mucho rato ni de pie ni sentada.

Si eres de las mujeres que tiene las piernas hinchadas, prueba con baños de agua fría. Otro consejo súper útil es evitar la ropa ajustada porque es perjudica a la circulación de la sangre. Y, por supuesto, hay que hidratarla a diario durante todas las épocas del año.