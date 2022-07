La hija de Makoke y Kiko Matamoros tiene una silueta de infarto, no solo por la buena genética heredada de su madre, sino por lo que entrena su cuerpo. Anita Matamoros nos ha mostrado los ejercicios de glúteos que realiza y sin los que no puede vivir para tener el culo perfecto y elevado. Siguiendo su rutina conseguirás unos glúteos firmes con efecto push up, y sin pisar un gimnasio ¡Todos los ejercicios se pueden hacer en casa!

Anita Matamoros ha asegurado que echa de menos su rutina de ejercicios cuando no la hace en una temporada. El primero de los ejercicios que realiza es la sentadilla común y sin peso. El truco de las sentadillas es bajar lo máximo posible, colocar las piernas a la altura de los hombros y ser constante diariamente. Después, repite el mismo ejercicio sujetando una pesa de cuatro o cinco kilos, pero podéis adaptar el peso a vuestras necesidades. Una buena idea es repetir este ejercicio en series de 10 o 15 repeticiones, 4 o 5 veces, e ir subiendo la intensidad según vayamos aumentando la fuerza de nuestros muslos y glúteos. En apenas una semana ya se pueden ver los resultados.

Los ejercicios de Anita Matamoros son perfectos para elevar los glúteos

La siguiente parte de su rutina de belleza y ejercicio consiste en tumbarse boca arriba elevar las piernas y el glúteo manteniendo la espalda y la cabeza apoyada en el suelo; dar pequeños pasitos hacia adelante y hacia atrás manteniendo la tensión en el glúteo y las piernas y repetirlo durante unos minutos hasta que nos cueste aguantar.

El último ejercicio consiste en mantener las piernas elevadas boca arriba mientras hacemos abdominales cortos. Una técnica que combina la tensión abdominal, ideal para obtener un vientre plano y definido con la resistencia de los músculos de las extremidades inferiores.

Para entrenar sus gemelos y darle una forma más bonita a sus piernas, Anita se pone de puntillas sobre un apoyo de unos centímetros y hace varias repeticiones de elevación de talones. Desliza para descubrir todos los ejercicios de Anita y cópiaselos para obtener las piernas y los glúteos más tonificados.