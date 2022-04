Pilar Rubio es sinónimo de una vida sana. La presentadora, entrena una hora al día durante 5 o 6 días a la semana y, en ocasiones, muestra a sus fans sus durísimas rutinas. En la intimidad, seguramente beba sus dos litros de agua y descanse muy bien durante las 8 horas aconsejadas.

En realidad, pedirle que haga un gran esfuerzo físico no es gran cosa para ella, porque se declara fan confesa de deporte desde siempre. Además de su rutina deportiva, es muy estricta con la alimentación. La televisiva, de 44 años, es uno de los rostros más conocidos de nuestro país y tiene uno de los físicos atléticos más envidiados.

Pilar Rubio no para el ritmo con un entrenamiento de fuerza

Los entrenamientos que sigue Pilar son de alta intensidad y están guiados por un coach deportivo. Sus jornadas de deporte incluyen entrenar todos los músculos del cuerpo con ejercicios de fuerza de alta intensidad para fortalecer y definir la musculatura.

A través de su cuenta de Instagram, podemos comprobar cómo la mujer de Sergio Ramos daba todo en un entrenamiento que incluye actividades para fortalecer el tren superior y el inferior. Primero realiza un ejercicio de aducción de piernas en máquina. Después, para reducir y tonificar la espalda y los brazos.

También se atreve con la sentadilla trasera con barra olímpica apoyada en la espalda y a la que añade unos discos de 10 kilos cada uno. Con ese ejercicio, Pilar se centra más en la cadera, los glúteos y la zona lumbar. Sí, suena tan duro como te lo estás imaginando pero los resultados son tan espectaculares como los ves en ella.

Unos ejercicios que practican tanto en el gimnasio como en la calle, demostrando que se puede hacer deporte en cualquier sitio y en cualquier momento del día. Si te atreves, puede que estés pensando en seguir los pasos de la televisiva y probar este entrenamiento tan cañero para fortalecer tu cuerpo. Echa un vistazo a nuestra galería y te darás de empezar a entrenar desde ya.

Tiene su propia aplicación fitness: Buddyfit

Buddyfit, aplicación de fitness que funciona como un gimnasio virtual. Pilar Rubio afirmó durante la presentación: “No hay excusas, 15 minutos al día los podemos sacar todos y 15 es mejor que nada. Yo realmente entreno una hora al día, 5 días a la semana, me hace sentir mejor y me hace tener más energía. Aún con esto, no he llegado a hacer ni la mitad de clases que ofrece la app. 400 clases de entrenamientos de distintas modalidades dan para mucho».