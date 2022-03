Es por todos conocido que una dieta no nos puede hacerte feliz si no nos podemos dar un capricho de vez en cuando, pero aunque pienses que no, es posible hacerlo. Sí, llevar una alimentación sana, baja en calorías para no engordar y que tenga algunos de esos alimentos que nos vuelven locas y a los que no podemos resistirnos. ¿Piensas en los dulces, no? Pues aciertas. Nos lo acaba de demostrar Elsa Anka con sus dulces preferidos.

La modelo y presentadora catalana se ha hecho adicta a Impossible Bakers, la panadería baja en carbohidratos que elabora dulces, snacks salados y panes con un proceso artesano focalizando en ingredientes frescos y de primera calidad.

Elsa Anka aboga por una alimentación baja en carbohidratos y no es de extrañar, ya que se ha demostrado que muchas de las enfermedades actuales (cardiovasculares, neuronales e intestinales) se explican por una inflamación del sistema digestivo e inmunitario. Y una alimentación basada en la ingesta excesiva de hidratos de carbono no nos ayuda a revertir esta inflamación. Al contrario, las potencia.

Disfruta de los dulces que toma Elsa Anka sin engordar ni un kilo

Elsa Anka nos ha mostrado sus productos favoritos dentro de esta gama, que son el ‘red Warrior’ una tarta Bombón con diferentes texturas de chocolate y gelatina, los nuevos Coulant o la clásica tableta de chocolate negro todo bajo en calorías.

Aunque estos días nos encontramos de nuevo con unas bajas temperaturas no hay que despistarse con la operación bikini, y por eso todos estos productos están elaborados con harina de almendras o de coco y usan grasas saludables como el aceite de oliva virgen extra, la mantequilla, la nata o el aceite de coco.

La presentadora se confiesa adicta a los coulant

Elsa puede presumir de figura y como abanderada de la vida ecofit, aunque estemos acostumbrados a verla entre fogones. Más alla del chocolate también ha querido probar los productos eco de la línea de Impossible Bakers. Estos son geniales para meriendas, desayunos y aperitivos bajos en calorías. Las cremas de frutos secos contienen grasas vegetales; este tipo de grasas son más saludables que los aceites que te puedes encontrar en ese tipo de productos en el mercado.

La madre de Lidia Torrent es todo un referente en temas como la alimentación consciente, la cosmética natural y sin toxinas. Su objetivo, y ahora el nuestro, también es no ingerir nada procesado y enfocarse hacia una alimentación más cetogénica y antiinflamatoria.

La presentadora se está convirtiendo en lo que las nuevas generaciones reconocen como realfooder. Aunque estos productos no son concretamente realfood, están muy cerca de lo que desearía cualquier ultraprocesado de bollería industrial.