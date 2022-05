Sin duda, no es nada fácil dar con la dieta ideal, pero lo hemos conseguido. Nagore Robles utiliza su cuenta personal de Instagram para mostrar a sus fans sus rutinas deportivas y los alimentos que consume a diario. Así consigue lucir estupenda por fuera y sana por dentro a sus 39 años. Hoy te decimos dos recetones con ideas ligeras que luego pesan poco en la báscula.

La dieta de Nagore Robles para mantener el peso a raya

¿Quieres comer sano, bajar de peso y no morir en el intento? Con la idea de comida saludable de la presentadora… ¡es posible! Empieza hoy, combínalo con ejercicio y algún tratamiento si es precio y sí o sí, este verano es tuyo.

No es momento de ponerse a dieta, pero sí controlar lo que comemos para no ingerir demasiadas calorías. Empieza el día con un té de jengibre y limón junto a un vaso de agua en ayunas; el truco casero para deshinchar la barriga por las mañanas que descubrimos gracias a Virgina Troconis y que ayudará a metabolizar mejor la grasas y desintoxicar el hígado. No olvides beber, rigurosamente, de dos a tres litros de agua al día: además de ayudarte a eliminar líquidos evitará que comas más de la cuenta.

Ahora bien, para adelgazar no hay trucos mágicos. La clave está en comer sano, hacer deporte y descansar lo suficiente. No te saltes ninguna comida, y toma nota de los dos platos favoritos de Nagore Robles. Te ayudarán a no ganar peso y a reducir calorías sin esfuerzo.

Ideas prácticas para no ganar peso

Nuestras comidas, según los expertos en nutrición, deben constar de verduras (en forma de ensalada, sopa o purés), proteínas (huevos, pescado o carne blanca), carbohidratos (cereales, pastas, legumbres…) y fruta. Para que sea equilibrado debemos dividir el plato en tres mitades: Debe contener 50% vegetales, 25% proteínas y 25% hidratos de carbono.

En este sentido Nagore lo tiene claro y cumple a la perfección con todas las premisas. Su plato estrella es: puré verde a base de puerro, jengibre, calabacín y espinacas, de primero. Champiñones y tortilla francesa de segundo. Este menú brinda una gran saciedad y es el más nutritivo y el mejor para no tener ansiedad. Es tan completo que puede ser de gran ayuda para controlar la ingesta de alimentos y por eso, son de utilidad para adelgazar.

¡Completa tu dieta! Además de incluir los 3 grupos de alimentos en las comidas principales, completa las 5 comidas al día con una pieza de fruta, lácteo o frutos secos a media mañana y media tarde. Y tal y como hace la televisiva, todo cocinado al horno, a la plancha o al vapor.