Anita Matamoros ha mostrado a través de su cuenta de Instagram cómo es el antes y el después de su pelo al peinarlo nada más levantarse.

Desde que se tiñese las puntas de color rosa, en uno de los cambios de look más llamativos del año, Anita Matamoros ha demostrado que ella es una de las melenazas de nuestro país. Se nota que la más pequeña del clan Matamoros cuida mucho su cabello e intenta mantenerlo fuerte e hidratado en todo momento; incluyendo productos para darle brillo y volumen a su pelo en su rutina de belleza diaria. Como buena influencer, la joven intenta estar perfecta en todo momento. Y no nos extraña en absoluto, pues es muy raro el día que no tenga un compromiso de trabajo, una cena, un viaje o un evento. En todas estas ocasiones, y también en su cuenta de Instagram, Anita se tiene que mostrar impecable. Y lo consigue; aunque a veces prefiera mostrar un poquito de la realidad que hay detrás de toda esta perfección. Y eso ha sido justamente lo que ha hecho hoy a través de su perfil en la red social, mostrar cómo queda su pelo tras la noche y cómo lo arregla cada mañana. Un antes y un después que nos ha dejado con la boca abierta.

El antes y el después del pelo de Anita Matamoros

La hermana de Laura Matamoros ha dejado claro que ella, como cualquier mortal, se levanta con un pelo de lo más… ¿divertido? Enredado y con más volumen de la cuenta, la melena de la influencer, después de varias horas de sueño, pide a gritos un buen rato de peine, mimos y un poquito de plancha. Algo que Anita le da más que encantada y el resultado no puede ser mejor. Además de este tiempo peinando, desenredando y alisando su pelo, la joven en su día a día intenta cuidar su pelo con mascarillas y champús hidratantes. Pues sabe de sobra que esta rutina diaria es fundamental para evitar que el pelo se reseque, pierda brillo, se rompa y tenga un tono más apagado.

Hace unas semanas ya hicimos un artículo sobre los productos que Anita Matamoros usaba con frecuencia para sanear su pelo. Eran cuatro y todos de la gama Full Resist de L’Oreàl Paris (champú, acondicionador, mascarilla y una crema para prevenir la rotura del cabello). Concretamente un champú fortificante; un acondicionador anti-rotura que protege el cabello; unas mascarilla reconstituyente; y, como último paso, una crema que se aplica de la mitad de la melena hacia las puntas para evitar la rotura. Un paso a paso que aplica una vez por semana aproximadamente y con el que consigue que su estupenda melena esté a prueba de todos los tintes, secadores, planchas…¡Sin salir de casa!