Desde hace un tiempo, estamos viviendo el boom de los sérums faciales. Ahora, podemos encontrar sérums de casi cualquier ingrediente del que se haya descubierto que aporte algún beneficio a la piel. El último principio activo en irrumpir en el mundo de la belleza ha sido el cannabidiol –o CBD– que tienes propiedades muy interesantes que no debemos perder de vista. Os traemos una selección de los mejores sérums de CBD para que los incluyáis en vuestra lista de deseos y os contamos los maravillosos efectos que pueden causar en tu rostro.

No os revolucionéis todavía, sí, el CBD o cannabidiol se extrae, como su propio nombre indica, de la planta del cannabis y no, no vais a acabar haciendo un viaje intergaláctico por aplicarlo en vuestro rostro. El CBD no produce ningún efecto psicoactivo, sino que es un ingrediente que brilla por sus propiedades antioxidantes, calmantes y con alta capacidad de reducir la inflamación. Además, este ingrediente se ha empezado a incluir en fórmulas de cremas y sérums faciales, pues ayuda a reducir la visibilidad de los poros, regula la producción de sebo y elimina rojeces. Es ideal para las pieles sensibles o irritadas y produce una increíble sensación de calma y suavidad allá donde lo apliquemos.

Combina tus sérums de CBD con una hidratante de noche

Muchos deportistas usan el CBD como relajante muscular y es por eso que a las firmas de belleza se les encendió la bombilla. Si puede causar relajación en los músculos de las piernas o la espalda ¿por qué no hacerlo con los músculos faciales? Este efecto calmante puede ser clave para evitar la formación de líneas dinámicas y pequeñas arrugas.

¿Cómo podemos incluirlo en nuestro skin care? Muy sencillo, solo tienes que aplicarlo con el rostro recién lavado ya bien directamente en tu piel o mezclándolo con una nuez de crema hidratante. Notarás sus efectos reparadores y relajantes en tu cutis. Una buena idea puede ser acompañarlo de un booster de vitamina C o de retinol para potenciar su efecto. Normalmente las fórmulas de estos sérums incluyen otros ingredientes como aloe vera, ashwagandha, aceite de jojoba o vitamina E para reforzar las propiedades de los productos.

No te pierdas nuestras recomendaciones en la galería y apuesta por los sérums de CBD durante esta primavera. ¡No te arrepentirás!