Si hay un momento en el que estar especialmente pendientes del estado de hidratación de nuestra piel es precisamente ahora, con la llegada de la primavera y el verano. Los geles hidratantes se han convertido en una de las opciones más populares para conseguir una hidratación fresca y extremadamente ligera en el rostro durante los meses más cálidos del año. ¿Te interesa?

Los geles hidratantes se han convertido en una de las opciones más deseadas con la llegada del buen tiempo por su textura ligera y refrescante que se absorbe rápidamente y no deja sensación grasa en la piel. Son ideales para las personas con piel grasa o mixta, ya que no aportan excesiva cantidad de aceites y no obstruyen los poros. Además, dependiendo de su formula podrán revitalizar y calmar la piel después de un día de sol y calor intenso. Su aroma y efecto refrescante son perfectos para disfrutar durante todo el día y mantener la piel hidratada y saludable.

Además de su textura, los geles hidratantes destacan por su capacidad para mantener la piel hidratada durante largos períodos de tiempo. Muchos de ellos contienen ingredientes como el ácido hialurónico, que ayudan a retener la humedad en la piel y prevenir la sequedad.

Otra ventaja de los geles hidratantes es que se pueden usar tanto de día como de noche, y como base de maquillaje. Al aplicarlos en la piel limpia, ayudan a prepararla para la aplicación del maquillaje, al mismo tiempo que lo fijan y prolongan su duración.

Los geles hidratantes son la mejor opción para mantener nuestra piel cuidada en los meses de calor

En cuanto a la elección del gel , es importante tener en cuenta los ingredientes añadidos ya que aportarán un extra a tu rutina de cuidado. Agunos tienen efecto 'Boost' con cafeina u otros ingredientes que te ayudarán a conseguir un efecto buena cara en muy poco tiempo.

En esta selección os taremos algunos de los geles hidratantes más populares actualmente en el mercado que incluyen el gel hidratante de Neutrogena Hydro Boost, el famoso Red Pepper Pulp de Erborean o el Aquasource Hyalu Plump Gel de Biotherm.

Descúbrelos todos en la galería y atrévete a probarlos, si como a nosotras te gustan los productos frescos y ligeros para los meses de buen tiempo te aseguramos que los geles hidratantes serán tus nuevos mejores amigos. ¡De nada!