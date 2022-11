Dicen, desde tiempos inmemorables, que el desayuno es la comida más importante del día. Y no nos extraña, porque nos da energía suficiente para empezar la mañana con fuerza. Hay a quiénes no les gusta comer nada recién levantados y otros, en cambio, se preparan con esmero auténticos manjares. Pero, ¿qué come para desayunar Alba Díaz? Su propuesta nos parece perfecta: tostadas con aguacate, huevo escalfado y un café largo. ¡Un combo saludable genial!

La idea saludable de Alba es sencilla, deliciosa y fácil de preparar. El pan es el primer ingrediente de su desayuno que nos encanta. El suyo es de centeno y la buena noticia es que es menos calórico que el de trigo, y además proporciona mayor saciedad. Además, es rico en fibra, y por lo tanto beneficia a la salud digestiva.

El aguacate, además de ser rico en omega 3, contiene mucha vitamina E y se puede consumir a cualquier hora del día. Todos los expertos coinciden en que este alimento es vital para reforzar el sistema inmune y tiene propiedades antiinflamatorias.

Además del pan y el aguacate, la tostada de la influencer también incluye el huevo, del que los especialistas señalan beneficios como su alto contenido en vitamina B12, la vitamina D y A, riboflavina, selenio, folato, tiamina, niacina, biotina, fósforo, potasio, sodio y magnesio.

Así se prepara el desayuno con aguacate y huevo de Alba Díaz

En esta elaboración solo necesitas pochar un huevo para darle a tu desayuno un toque especial. Esta proteína la mezclaremos con aguacate, Aceite de Oliva Virgen Extra y sal. Eso sí, presta atención a la hora de elegir el aguacate y procura que no esté demasiado maduro para que puedas untarlo con facilidad. ¡Así será mucho más fácil de manejar! Otra idea es triturar el fruto y añadirle un poco de limón después.

Preparación: Primero, pon el aguacate en un bol + aceite + sal. Machaca con ayuda de un tenedor. Después, abre el huevo en un bol. Pon agua a hervir con un poco de vinagre. Cuando el agua esté hirviendo, forma un torbellino con ayuda de un tenedor, y justo en ese momento, vierte el huevo y déjalo cocinar durante 4 minutos. A continuación, escurre y reserva. Mientras, tuesta el pan y extiende el aguacate machacado y coloca el huevo encima. Para terminar, si quieres, puedes espolvorear un poco de sésamo por encima y listo. ¡Bon appétit!