Si de algo puede presumir Makoke, a sus 52 años, es de tener un cuerpazo de infarto. Eso sí, los milagros no existen, y los resultados se consiguen con mucho tesón y fuerza de voluntad. Además de practicar ejercicio casi a diario, la exmujer de Kiko Matamoros también sigue una dieta saludable y equilibrada, especialmente rica en proteínas, para aportar fuerza a sus músculos y combatir la temida flacidez que es nuestra peor enemiga con el paso de los años.

Y, sin duda, todos estos esfuerzos (o buenos hábitos) dan sus frutos, dado que ya hemos podido ver a la colaborado del programa ‘Viva la vida‘ presumir de silueta en las playas de Ibiza. El verano ya ha comenzado para ella, y está a caballo entre la capital y la isla bonita. Pero ojo, porque ni en vacaciones se descuida. Makoke esté donde esté trata de comer limpio. De hecho, hoy mismo nos ha desvelado uno de sus desayunos favoritos para controlar la báscula, mantenerse saciada y sentirse ligera. ¿Quieres saber qué incluye?

Makoke nos descubre su desayuno estrella para lograr una tripa plana

Esta misma semana, viendo el reality de la boda de Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez (que se emite en Mtmad) nos enteramos de que la madre de Anita Matamoros no come gluten. «Todos los postres de mi boda van a ser sin gluten, porque mi amiga Makoke ha dejado de tomarlo y, además, es cierto que se nota mucho el cambio. Cuando dejas de tomar gluten te sientes más ligera y deshinchada», afirmaba la influencer.

Así que… después de conocer esta información, nos nos ha extrañado el desayuno que ha elegido Makoke para un día cualquiera: un bol compuesto por yogur desnatado, avena sin gluten, semillas de lino y semillas de chía.

Ya no hay excusas para no desayunar rico y sano, porque esta opción que nos descubre la colaboradora no puede ser más fácil y rápida de elaborar. ¿Lo mejor? No aporta apenas calorías, ya que este bol no llega a las 250. Y no solo eso, gracias a la avena sin gluten, lograrás sentirte más ligera, mantener tu tripa plana y disfrutar de la ansiada regularidad intestinal.