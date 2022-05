Las cremas de frutos secos de My Body Genius son una verdadera pasada y saben increíbles. Por un lado, las fantásticas cremas son 100% naturales, no tienen azúcares añadidos, ni sales, ni los tan nocivos aceites hidrogenados y eso ya es un plus. Pero lo mejor es que aparte de tostadas de pan integral, que propone Violeta, la marca propone un preparado de tortitas proteicas para acompañar la crema y que son el desayuno ideal pre entrenamiento.