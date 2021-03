Lourdes Montes ha compartido en su Instagram cuáles son sus cuatro magníficos de belleza, cuatro descubrimientos beauty que nos han encantado (y mucho).

Lourdes Montes parece haberle cogido el gustillo a esto de las redes sociales y ahora, además de dedicarse a tiempo completo a su marca de moda flamenca y a su colección de ropa de mesa; la diseñadora está aprovechando que en Instagram cuenta con más de 150 mil seguidores para meterse de lleno en el mundo influencer. Es precisamente por ello por lo que la sevillana ha decidido crear una nueva sección en su perfil donde recomendar productos de cosmética, libros, personas o planes. Un apartado semanal bajo el nombre de Mis cuatro fantásticos con el que busca que sus fans sepan cuáles son sus favoritos de cada semana. «Hoy comienzo una nueva sección que se va a llamar Mis cuatro magníficos. Una vez a la semana subiré un vídeo con todo aquello que merezca la pena compartir y destacar»; explicaba emocionada ante la cámara de su teléfono móvil. «Hoy empiezo con tres productos de cosmética y una cuenta de Instagram»; añadía.

Y es que la esposa de Francisco Rivera ha decidido estrenar su nueva sección recomendado algunos de sus cosméticos de belleza favoritos; pero también una cuenta de Instagram deliciosa con la que aprender a hacer recetas sanas, sencillas y sabrosas. Tres eses fascinantes que estamos deseando descubrir.

Los cuatro magníficos de Lourdes Montes

Ampollas de labios de La Cabine

«Mi primera recomendación son estas ampollitas para los labios de la marca La Cabine. Yo las descubrí hace un año por casualidad en una perfumería de Sevilla y la verdad es que me encantan. No las he dejado de usar. Es un aceite que lo que hace es dar volumen, hidratar y borrar las pequeñas arruguitas que se forman alrededor de la boca. Hay que aplicarlo tanto en la zona de los labios como en la zona de alrededor. Se absorbe muy rápido y no da nada de grasa»; explicaba la diseñadora a todos sus seguidores.

Concentrado anti-imperfecciones de Avène

«El segundo producto es este concentrado anti-imperfecciones de Avène. Es un gel que lo que hace es purificar la piel, limpiarla en profundidad, mantener los granitos a raya y minifizar los poros; algo que para mí es fundamental. Yo los uso por la mañana antes de mi hidratante habitual aunque también se puede usar por las noches o por la mañana y por la noche»; señalaba Lourdes Montes.

Mascarilla de tratamiento intensivo de Oland

«Mi siguiente producto es esta mascarilla calmante de tratamiento intensivo de la marca Oland. Es una marca relativamente nueva, vegana pero que a mí me encanta. Esta mascarilla la uso cuando tengo la piel que ya no sé qué hacer con ella, seca, apagada… Es una mascarilla sólida que, al fundirla en la piel, se vuelve un aceite. Una vez cada quince días como tratamiento intensivo es magia para la piel»; contaba emocionada.

La buena comensal

«Y por esta semana me despido recomendando una cuenta de Instagram que he descubierto hace poquito y va dirigida a todos a los que os gusta comer bien y os gusta cocinar. Se llama La buena comensal. Son recetas muy fáciles y sobre todo con elementos que todos tenemos en casa. Yo ya he hecho varias recetas y la verdad es que están todas buenísimas»; concluía la diseñadora.