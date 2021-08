Muchas veces son los grandes olvidados, pero unos pies cuidados son fundamentales y todavía más en verano. Irene Rosales tiene el producto clave

Con la necesidad de dejar de estar en el primer plano para no tener que hacer frente a los constantes conflictos de su familia y poder pasar más tiempo con su marido y sus dos hijas, Irene Rosales abandonó su colaboración en el programa de los fines de semana de Telecinco, Viva la vida. Pero lo que no ha dejado de lado es su trabajo en las redes sociales, al contrario, cada vez tiene más presencia y sus más de 670 mil seguidores la convierten en una de las influencers más destacadas de nuestro país. Irene nos cuenta sus tips de belleza, sus looks, la rutina de su día a día y nos descubre algunos de sus aliados para estar perfecta. El último de sus descubrimientos que hemos apuntado es su crema de pies para tenerlos de cine.

La crema preferida de Irene Rosales

En verano los pies están todo el día al aire y, por tanto, más expuestos a los agentes externos. Es cuando más se ven, cuando tenemos que tenerlos impecables, pero también cuando cuesta más cuidarlos. Tanto el sol, como el constantemente en remojo en el mar y la piscina, hace que los pies sufran todavía más en verano que en otras épocas del años. La hidratacíón es ahora más importante que nunca e Irene Rosales ha encontrado la solución.

«El mejor descubrimiento de este verano. Yo no soporto unos pies secos, pero mucho menos soporto unos pies pringosos porque no me absorba bien la crema. Y he dado con esta y la verdad es que es maravillosa». La influencer está hablando de la crema hidratante para pies Deliplus anti-sequedad de Mercadona, que proporciona un pus de hidratación, combate la sequedad y los pies agrietados. Su precio es de 1,50 euros.

La importancia de unos pies sanos y bien cuidados

Muchas veces los pies son los grandes olvidados en nuestra rutina beauty. Se deben cuidar siempre, pero todavía más en esta época del año. Y no estamos hablando solo de buscar una laca de uñas de un tono bonito. Porque no solo de pedicuras viven nuestros pies. También es necesaria una buena hidratación. Las posibilidades son muy amplias, hay quienes prefieren las gamas con árnica para tratar las piernas cansadas y así dejar los tobillos más deshinchados, y quien se decanta por la urea, uno de los ingredientes que mejor funcionan para paliar la deshidratación de las zonas más conflictivas.

Pero además de la hidratación constante hay otro paso esencial para mantener unos pies en perfecto estado de revista. Lo que todas deberíamos es hacernos una vez a la semana (incluso ahora en verano que están más expuestos dos), una exfoliación para eliminar toxinas y dejarlos como nuevos.