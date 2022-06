En esta nueva estación vamos a conseguir cuidarnos más y mejor. Puede que muchas veces te lo hayas propuesto y se haya quedado en el intento… Pero tranquila. Hemos decidido ponértelo fácil, al menos en lo que respecta a la hora de dar valor a tu autocuidado y belleza y, por eso, hemos fichado la crema hidratante de Marta López Álamo. Dice que es «la que mejor del mundo».

Siempre que buceamos en el neceser de las famosas nos llevamos una sorpresa. Aunque parece que todos los cosméticos que usan son exclusivos y caros, carísimos, no siempre es así. Lo cierto es que ellas tienen acceso a toda las marcas habidas y por haber pero, de vez en cuando, nos esnseñan sus productos ‘low cost’ para lucir radiantes. Y, amigas, nosotras agradecidas.

Y si no, echa un vistazo al último descubrimiento de la modelo, que ha confesado a sus seguidores que una de sus cremas mas ¡top¡ es la hidratante de Cera ve, un clásico, que no llega a los 9 euros. Además, gracias a su anecdótico precio encabeza la lista de uno de los productos más vendidos de su marca. Y por su tamaño, 340 gramos, tiene una duración excepcional. Ahora sí, no tienes excusas, para cuidarte mejor que nunca. Ha quedado más que demostrado que no ha falta gastarse mucho dinero en cremas para cuidar la piel del cuerpo.

Marta López Álamo se cuida con la crema más barata y eficaz

¿Y qué la hace tan especial para que incluso la novia de Kiko Matamoros la adore? Su secreto está en su fórmula. Esta crema destaca porque restaura las pieles más delicadas gracias a sus componentes y a la tecnología WV. Además, su formulación es exquisita. Está compuesta por un grupo de 3 ceramidas esenciales y un alto porcentaje de Ácido Hialurónico, Glicerina y Niacinamida.

Además, es famosa por su ausencia de perfume, por su propiedad hipoalergénica y por la garantía de sus propiedades testadas dermatológicamente. Se recomienda para pieles sensibles, atópicas y con patologías particulares. También es un producto valorado con el distintivo Nacional del Eczema Estadounidense en la categoría de máxima seguridad y tolerancia. Ideal para toda la familia.