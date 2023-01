Si eres de las que a estas alturas de la vida no tiene clara su rutina de noche para mejorar el aspecto de la piel, quédate porque te vamos a ayudar. Son muchas las que nada más levantarse utilizan una crema hidratante, se maquillan y salen por la puerta, pero tenemos que decirlo … no es suficiente, hay que mejorar ese skin care. Si puedes dedicarle unos minutos a tu rostro por la mañana y por la noche, notarás cambios en tu cutis muy llamativos, un paso más puede marcar la diferencia. Por eso, Eugenia Martínez de Irujo ha incluido ya una crema reafirmante de noche con propiedades espectaculares que no os podéis perder. Ficha su nuevo producto favorito y apunta estos tips de belleza para lucir un cutis rejuvenecido.

La duquesa de Montoro luce un cutis envidiable a sus 54 años, sabemos que lleva una vida saludable y que saca siempre unos minutos para mimar su rostro. Siempre que puede, comparte con sus fans los productos que utiliza en su rutina facial, y nos fiamos de ella, pues muchos de los cosméticos que muestra son súper top. En esta ocasión, nos ha desvelado uno de los secretos mejor guardados de su neceser ¿qué crema usa en su rutina de noche? Pues nada más y nada menos que la crema escultora de noche Prédermine de Darphin. Con el uso continuado de esta crema con efecto antiaging verás como tu rostro recupera la forma en «V» que todas desean tener. Además, si eres de piel seca, mejorará inmediatamente la hidratación natural de la piel. Por otro lado, colaborará para aumentar las defensas de la barrera protectora de la epidermis.

Eugenia Martínez de Irujo ha incluído la crema Prédermine de Darphin en su rutina

Los expertos dicen que este producto es como un corset que estiliza el rostro y devuelve la firmeza a los rostros. Su fórmula contiene un alto contenido de productos naturales, casi un 85 % de ellos, además de vitaminas E y C de liberación prolongada que harán que te despiertes con una piel más brillante y con un aspecto más saludable. Esta crema hidratante ayuda a armonizar el ritmo del sueño y la producción de colágeno de la piel, que es el encargado de que tu rostro se mantenga firme y flexible, para no tienda a caerse.

Las arruguitas pequeñas y las líneas dinámicas también tienen los días contados con este increíble cosmético, pues las rellena poco a poco para difuminarlas. Además, su suave aroma a iris y a nardo te enamorará justo antes de dormir. Podéis encontrarla fácilmente tanto en farmacias como en droguerías a un precio de 96,50 euros, y nos parece barato, porque cumple lo que promete.

Masajea tu rostro con esta hidratante antes de acostarte

El modo de empleo de esta crema es súper sencillo, solo tienes que aplicarlo suavemente sobre el rostro, cuello y escote antes de dormir. Puedes combinarlo con un sérum hidratante si tienes la piel muy seca. Recuerda siempre aplicarlo de abajo a arriba haciendo movimientos circulares para no causar arrugas.

Una buena idea para mejorar el aspecto de nuestra piel desde el interior es consumir complementos alimenticios antioxidantes, colágeno, y mantener una dieta variada y equilibrada. Los masajes faciales, como el gua sha, pueden colaborar para mejorar la estructura muscular del rostro.