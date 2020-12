La influencer es consciente de que cuidar nuestra piel es importante; pero aún lo es más cuidar el medioambiente. Es por ello por lo que su crema favorita es ideal para su cuerpo pero también para el planeta.

La belleza sostenible es un estilo de vida que ha venido pare quedarse. Esta va mucho más allá de la rutina frente al espejo, de analizar nuestras arrugas o maquillarnos con consciencia. Debe comenzar desde la raíz, desde nuestra responsabilidad como consumidores de productos beauty. Debemos hacer una compra responsable y respetuosa con nuestra piel pero también con el planeta en el que vivimos. Cada uno, de manera individual somos agentes de cambio y eso es algo que bien sabe Anna Ferrer Padilla que, siempre que cuida su piel, busca también proteger el medioambiente. Y es que no hay mejor forma de verse bien, que hacer el bien. Porque ser sostenible es de guapas.

La hija de Paz Padilla, como su madre, está más que preocupada por el medioambiente e intenta en todo momento aportar su granito de arena en la lucha contra el cambio climático. Es por ello por lo que se ha propuesto encontrar productos de belleza que cuiden su piel pero que, al mismo tiempo, cuiden y respeten nuestro planeta. Algo que ha conseguido, pues ya se ha hecho con su primer lote de cremas sostenibles y no puede estar más contenta. Así lo explicaba a sus más de 600 mil seguidores a través de su cuenta de Instagram: «Llevo tanto tiempo buscando una crema de cuerpo natural y sostenible, que me cuide, que me hidrate de verdad y que me deje la piel luminosa… Si no lo habéis probado os recomiendo Weleda 100% que además lleva 100 años cuidando del medioambiente».

Así es la línea de cosméticos respetuosa con el medioambiente que ha conquistado de Anna Ferrer

La influencer se ha enamorado de la línea de productos Skin Food de Weleda. Concretamente, de su crema reparadora y de su bálsamo corporal. Y no nos extraña lo más mínimo, pues estos dos cosméticos ya han conquistado a muchas de las celebrities más estilosas del momento como bien pueden ser Victoria Beckham o Alexa Chung.

La gama de productos Skin Food está elaborada al 100% con ingredientes naturales y orgánicos y más del 80% de los extractos vegetales que contiene son de origen biológico. Además, estas cremas y lociones consiguen respetar la biodiversidad de animales, personas y plantas, gracias a que sus ingredientes se cultivan y cosechan de manera sostenible. Un todo en todo en uno que hidrata e ilumina nuestra piel respetando (y mucho) el mundo en el que vivimos ¿Se puede pedir más?