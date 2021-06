Alba Díaz nos ha revelado sus secretos de belleza para conseguir el make-up no make up infalible para este verano. Te contamos cuáles son

Alba Díaz se ha convertido en una de las jóvenes más seguidas por el público femenino. La hija de Vicky Martín Berrocal acumula cerca de 250.000 seguidores, que están pendientes de cada uno de los trucos de moda y secretos de belleza que la joven comparte con ellos. Ahora, nos ha revelado sus dos infalibles para conseguir el tan deseado make up no make up que se ha convertido en la versión ideal del maquillaje ‘efecto cara lavada’. Este tipo de maquillajes son ideales en la época de verano, cuando buscamos un rostro lo más natural posible sin excesos. Pues Alba Díaz nos revela sus secretos para conseguirlo.

Ha compartido sus dos básicos infalibles para conseguir este efecto. «Me preguntáis mucho por mis secretitos de make up 🤩 En dos pasos y con solo estos dos productos de @atashicellular la Bruma Oxigenante Matificante con Niacinamida y la DD Cream Stay Matte conseguirás lucir una piel bonita con efecto ‘no makeup, makeup’ #renuevateconatashi», ha escrito en su última publicación. Vamos a analizar sus dos básicos infalibles para conseguir la cara «efecto lavado» perfecta. Ambos productos son de Atashi Celullar.

Bruma oxigenante matificante

La bruma facial oxigenante proporciona una sensación hidratante y revitalizante a la vez que calma y purifica la piel. Refresca y equilibra la piel. ¿Qué se consigue? La acción del ácido hialurónico acetilado hidrata en profundidad protegiendo a la piel de los radicales libres. Ejerce un efecto de relleno flash y mejora la textura de la piel. El principio activo del extracto bio tecnológico de flor de Lila reduce las inflamaciones y la hiperpigmentación calmando la piel y recuperando la pureza del rostro. Además aporta sensación de frescura con su efecto bruma y aromas florales con notas cítricas que aportan elasticidad y pureza instantánea. Y por último, con el complejo Balance Phytocomplex, activo formado por extractos de jengibre, boswellia y uva que además de purificar la piel y aportar antioxidantes, calman, protegen y contrarrestan los desequilibrios de la microflora de la piel.

DD Cream stay matte

DD Cream Matificante diseñado para unificar el tono, sin resecar, embelleciendo la piel aportando cobertura y uniformidad. Una perfecta combinación de color y cuidado durante todo el día para pieles mixtas con tendencia a grasa. Proporciona una sensorialidad única y un acabado ligero. La Niacinamida hidrata y aporta sensación de confort en el rostro, unifica el tono, aporta luminosidad, mejora la elasticidad y textura de la piel. El polvo fino de arroz, es el secreto de la belleza asiática por sus propiedades matificantes y suavizantes que deja el rostro sin brillos indeseados y no reseca.

Y por último, las Células madre de flor de Lila, actuán como seborregulador purificante que matifica el cutis y atenúa las imperfecciones. Por su parte, la resina medicinal aromática de corteza de Lentisco, Pore Away, mejora visiblemente la calidad de la piel, minimiza los poros, reduce comedones e imperfecciones, eliminando los brillos indeseados.